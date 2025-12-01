Angola: Air France débute ce dimanche ses opérations à l'AIAAN

Luanda — La compagnie aérienne française Air France débute ses opérations, à compter de ce dimanche 30, à l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), situé dans la municipalité de Bom Jesus, province d'Icolo e Bengo.

Ce transfert s'inscrit dans le cadre de la transition progressive des opérations de l'aéroport 4 de Fevereiro, à Luanda, vers la nouvelle infrastructure aéroportuaire du pays.

Grâce à ce transfert, la compagnie aérienne française assurera des vols internationaux entre Paris-Charles de Gaulle (CDG) et l'AIAAN, garantissant ainsi des liaisons directes entre l'Angola et la France, selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès samedi.

Air France devient ainsi la première compagnie aérienne européenne à opérer à l'AIAAN, renforçant le positionnement stratégique de l'aéroport comme nouvelle porte d'entrée vers l'Angola et plateforme de développement régional, précise le communiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette transition permettra à la compagnie de continuer à connecter le pays à son vaste réseau mondial, offrant des correspondances pratiques vers plus de 200 destinations dans le monde.

L'ouverture de l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) marque une nouvelle étape importante dans la consolidation de cet aéroport en une infrastructure moderne et performante, conforme aux normes internationales les plus exigeantes de l'aviation civile.

Air France a débuté ses activités en Angola en 1976, sous le nom d'Union des Transports Aériens (UTA). La compagnie a joué un rôle majeur dans le développement des liaisons aériennes entre l'Angola et les principaux marchés internationaux.

Outre Air France, la TAAG (Angola Airlines) et Emirates, compagnie des Émirats arabes unis, sont déjà présentes à l'AIAAN.