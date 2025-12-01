Angola: Le Gouvernement prêt à étudier l'indexation des pensions sur le salaire minimum

Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves, a déclaré vendredi que l'Exécutif était disposé à mener une étude d'impact sur les propositions présentées par les députés de l'Assemblée nationale concernant l'ajustement des pensions des anciens combattants.

Lors du débat spécialisé sur le budget général de l'État pour 2026, le député Boavida Neto a suggéré l'indexation des pensions sur le salaire minimum et leur alignement sur les évolutions salariales de la fonction publique.

À ce sujet, Vera Daves a rappelé qu'une augmentation destinée à cette catégorie sociale avait déjà été mise en oeuvre en 2025.

La gouvernante a souligné que, si ces propositions étaient adoptées dans le budget de l'État pour 2026, il serait nécessaire de procéder à des ajustements des autres dépenses fixes afin de permettre leur réaffectation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La réaffectation doit se faire en tenant compte des dépenses mensuelles récurrentes et ne doit pas impacter le PIB ni les dépenses liées aux biens et services, qui sont saisonnières. Il convient donc d'évaluer les charges de personnel et autres dépenses mensuelles », a-t-elle précisé.

Concernant le renforcement des effectifs de la Police nationale, la ministre a indiqué qu'un budget était déjà prévu pour les recrutements dans les nouvelles provinces.

Elle a toutefois expliqué que si le recrutement de professionnels supplémentaires s'avérait nécessaire, il pourrait être indispensable de revoir le budget alloué au recrutement des enseignants, médecins et professeurs d'université, afin de préserver l'équilibre budgétaire.

Elle a rappelé que l'Exécutif propose un budget déficitaire et entend l'aggraver, mais se tient à la disposition de tous les calculs et simulations nécessaires.

Subventions garanties pour les zones reculées

Concernant les subventions pour les employés affectés dans les zones reculées, Vera Daves a garanti qu'aucun changement n'avait été apporté aux fonds alloués à ces personnels.

Elle a réaffirmé que le Gouvernement veillait à ce que tous les employés concernés bénéficient de l'intégralité des subventions prévues par le décret adopté à cet effet.