Afrique: Handball - L'Angola affronte la Corée du Sud au 2e tour du Championnat du monde

Luanda — L'équipe nationale féminine senior de handball d'Angola affronte ce samedi, à 18h00, la Corée du Sud, pour la deuxième journée du groupe H du Championnat du monde qui se déroule en Allemagne.

L'équipe angolaise est en tête du groupe avec deux points, grâce à sa victoire (38-20) contre le Kazakhstan jeudi lors de la première journéer, et fera tout pour poursuivre sa série de victoires, malgré le potentiel de son adversaire.

La Corée du Sud s'est inclinée face à la Norvège (19-34) lors de son premier match.

En cas de victoire, l'équipe, dirigée par Carlos Viver, est assurée de se qualifier pour le tour suivant.

Dans l'autre match du groupe, la Norvège (2e, également avec deux points), le Kazakhstan (qui n'a pas encore marqué de points) et la Corée du Sud s'affronteront.

Le même vendredi, l'Égypte s'est inclinée face à l'Autriche (20-29) lors d'un match du groupe E, l'Allemagne a battu l'Uruguay (38-12) dans le groupe C, la Pologne a largement dominé la Chine (36-20) (groupe F) et le Monténégro a vaincu le Paraguay (34-25) dans un match du groupe D.