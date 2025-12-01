Congo-Brazzaville: Paris rend un dernier hommage à l'ambassadeur Paul Alexandre Mapingou

La diaspora congolaise a rendu hommage, samedi 29 novembre, à l'ancien ambassadeur du Congo en Belgique, Paul Alexandre Mapingou, autrefois secrétaire général adjoint au ministère des Affaires étrangères et ministre plénipotentiaire, ambassadeur itinérant, décédé à Paris à l'âge de 69 ans, le 28 septembre dernier, des suites d'une longue maladie.

Malgré le froid hivernal, l'affluence des salles du Funérarium des Joncherolles de Villetaneuse, témoignait de la volonté des membres de la famille, amis et personnalités de venir honorer la mémoire d'un homme apprécié de Zanaga à Kellé, de Sibiti à Okondja, de Franceville à Komono, de Bambama à Mbama et de Mbomo à Moanda.

Il était, à la fois, un fervent serviteur de l'État dont la voix, douce mais ferme, continuera d'inspirer les couloirs du ministère des affaires étrangères ; un des modèles pour toute une génération de diplomates formés dans les années 1980 ; un mobilisateur des énergies d'où qu'elles viennent, au service de la Nation ; un ami d'enfance pour le ministre Nicéphore Antoine Fylla Saint-Eudes venu pour la circonstance accompagné du Ministre conseiller de l'ambassade du Congo en France, Armand Rémy Balloud-Tabawé; une identité de l'élégance des manières ; un deuxième papa pour Pascale Anne-Karen Mapingou. C'est d'ailleurs à l'écoute de son oraison funèbre que l'assistance a dû essuyer quelques larmes.

Paris a rendu un dernier hommage digne avant le départ de Paul-Alexandre vers la terre de ses ancêtres.

Mesdames et Messieurs, mes Excellences, nous sommes honorés de votre présence pour ce dernier hommage rendu à mon 2e papa, Paul-Alexandre Mapingou.

Hommage à mon papa Paul

J'ai grandi dans une famille où la politique, les relations internationales et la diplomatie n'étaient pas de simples mots, mais des valeurs vivantes, transmises comme un héritage précieux.

Deux étoiles ont illuminé ma route : Papa Marc, mon défunt père, et Papa Paul.

Vous avez inscrit en moi des richesses que je m'efforcerai, toute ma vie, de faire refléter et de transmettre.

Vous avez façonné mon regard sur le monde, gravé dans mon coeur des convictions et semé dans mon esprit des rêves plus grands que moi.

La vie, parfois rude, m'a appris la patience. Mais je garde cette certitude que vous m'avez transmise : après la pluie vient toujours le beau temps.

Et dans mes moments de doute, je relis encore les mots de Kipling, comme vous le faisiez jadis, pour me rappeler l'essentiel, ce qui compte vraiment.

Aujourd'hui il est question de rendre hommage à papa Paul.

Papa Paul, toi qui m'as ouvert les portes de la diplomatie et des horizons sans frontières,

Toi avec qui les moments de complicité étaient tellement puissants, tel un grand arbre enraciné, solide malgré les tempêtes,

Toi avec qui je mettais ma plus belle robe dans le passé, pour regarder ensemble le spectacle du nouvel an au salon,

Toi qui, connaissant mon amour pour les animaux, surtout les chiens, m'a fait découvrir cette chanson de Baltique en hommage au chien de Mitterrand,

Bref, tant de souvenirs avec toi...

Surtout des bons !

Les vicissitudes de la vie ont parfois impacté notre relation, mais elle a toujours demeuré, forte, constante, car l'amour triomphe toujours !

Papa Paul, mon papa, ta petite Pascaleuh, comme tu aimais tendrement m'appeler, te souhaite un bon voyage, tu as rejoint les tiens, papa Marc, Mami Nzeye et Pepe Basile.

Continue de briller dans le ciel, comme l'étoile que tu étais sur terre.

Je t'aime Papa.

Pascale Anne-Karen Mapingou