Congo-Kinshasa: Plus de 11000 candidats passent le test écrit d'admission à l'ENA au pays

Plus de 11 000 candidats ont passé le test écrit d'admission à l'École nationale d'administration (ENA) en République démocratique du Congo (RDC). Dimanche 30 novembre, au moins 11 313 candidats ont participé à cet examen national pour la 10e promotion, dont 2 715 femmes, répartis sur l'ensemble du territoire national.

À Kinshasa, où le nombre de candidats était le plus élevé avec 7 274 participants, l'examen a été lancé officiellement par le vice-Premier ministre et ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, à l'Université Protestante au Congo (UPC). Selon lui, l'objectif est de rajeunir la fonction publique en recrutant sur la base des compétences.

Les candidats de Kinshasa ont passé l'épreuve sur deux sites : l'UPC et la Haute École de Commerce (ex-ISC). L'épreuve portait sur une dissertation en français, avec un sujet unique pour tous : « Comment la numérisation peut-elle améliorer le service public en RDC ? ».

Après l'épreuve, Mannca Kapinga a déclaré que le test était accessible à toute personne bien formée.

Le Directeur général de l'ENA, Tombola Muke, s'est réjoui du bon déroulement de l'examen sans incident majeur dans les 26 provinces, remerciant le Gouvernement pour le financement et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet examen.

De son côté, le ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, a indiqué que le Gouvernement souhaite faire de l'administration publique un pilier de l'État, ajoutant que « les candidats qui réussiront à cette épreuve seront admis au test oral prévu avant la fin du mois de janvier 2026 ».

Au terme du processus, cent candidats seront sélectionnés pour intégrer la 10e promotion de l'École nationale d'administration.