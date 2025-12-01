Congo-Kinshasa: Le BCECO annonce l'achèvement de plusieurs chantiers de voirie à Kinshasa d'ici fin décembre

1 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Bureau central de coordination (BCECO) prévoit la finalisation de plusieurs chantiers de voirie urbaine à Kinshasa d'ici la fin décembre 2025. Jean Mabi Mulumba, directeur général de cet établissement public, a fait cette annonce à l'issue d'une visite d'inspection menée samedi 29 novembre sur les sites concernés. Il s'est déclaré satisfait du rythme accéléré des travaux malgré les pluies abondantes.

La délégation du BCECO a parcouru l'avenue ex-24 Novembre, du rond-point Mollaert à la place Kimbondo, en passant par les avenues Kasa-Vubu, Nyangwe, Kalembe-Lembe, Rwakadingi et Kabambare, jusqu'au croisement Huileries-Kabinda.

Partout, la population a réclamé une accélération des travaux pour atténuer les embouteillages paralysant la circulation.

Jean Mabi Mulumba a salué l'engagement des entreprises en charge de ces projets de réhabilitation et de modernisation.

Il a assuré à l'issue de sa visite, que la plupart de ces avenues seront bientôt rouvertes au trafic, facilitant l'accès au Marché central et au centre-ville. Le responsable public a exhorté les concessionnaires à conclure rapidement leurs discussions et a invité la population à plus de civisme, notamment en évitant de jeter des déchets dans les caniveaux pour prévenir les obstructions.

