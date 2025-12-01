Congo-Kinshasa: Trouble au stade Tata Raphaël après le nul (1-1) entre Vita et Motema pembe, la LINAFOOT suspend le résultat

L'AS Vita Club et le Daring Club Motema Pembe (DCMP) se sont neutralisés (1-1) ce dimanche 30 novembre au stade Tata Raphaël, lors de la 10e journée du championnat national congolais.

Un derby électrique devant 40 000 spectateurs

Devant près de 40 000 spectateurs, les deux équipes n'ont pas trouvé le chemin des filets durant les 45 premières minutes, malgré une nette domination des Verts et Blancs.

En seconde période, DCMP ouvre le score à la 62e minute grâce à Chadrack Bingi Belo, servi par Jallet Ucci. La réponse de Vita Club intervient dans le temps additionnel (90+1) avec un « Nzombo le soir » signé Jaures Ngombe, sur une passe de Guerschon Kaumba. Score : 1-1.

Des incidents graves en fin de match

Alors que les minutes additionnelles restantes devaient être jouées, la situation dégénère : des supporters de Vita Club envahissent la pelouse pour célébrer, jets de projectiles, chaises cassées, gaz lacrymogène.

La police et l'armée interviennent pour calmer la situation.

Lorsque le jeu reprend, les troubles redémarrent : les supporters de DCMP refusent que Diangana tire un corner. L'arbitre, pris à partie, siffle la fin du match dans un chaos total. Score final : 1-1.

Pendant près de 30 minutes, les supporters des deux camps s'affrontent.

La LINAFOOT a suspendu le résultat du 196e derby kinois en raison de ces incidents.

Statistiques historiques : DCMP compte 63 victoires, AS Vita Club 58, et 75 matchs nuls.

Classement provisoire

AS Vita Club reste leader avec 17 points en 8 matchs.

DCMP occupe la 6e place avec 10 points en 7 rencontres.

Autres résultats de la journée

FC MK 0 - 0 New Jak

AS Simba 1 - 2 CS Don Bosco