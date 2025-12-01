Sénégal: Vote du budget du ministère des Affaires étrangères - Cheikh Niang fixe les priorités pour 2026

Les députés ont examiné et adopté ce samedi soir le projet de budget 2026 du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, d'un montant total de 64,9 milliards FCFA, soit 1 % du Budget général de l'État estimé à 7 177 milliards FCFA.

Venu défendre son projet de budget, le ministre Cheikh Niang, accompagné de ses services, est largement revenu sur la situation des Sénégalais de l'extérieur, notamment la problématique des visas et des cartes de séjour.

Sur le cas du Mali, il a donné des assurances, soulignant que Bamako reste un partenaire commercial privilégié. Selon lui, des autorités maliennes ont fait le déplacement à Dakar et des discussions sont en cours.

Le chef de la diplomatie sénégalaise a aussi présenté les projets et programmes en cours, notamment ceux menés en partenariat avec des pays de la sous-région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans sa prise de parole, le Secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Cherif Diouf, a déclaré que « la problématique des passeports ne se réglera pas comme on le souhaiterait, mais des progrès sont faits ». Il a ajouté espérer que le New Deal technologique permettra de rendre les processus beaucoup plus fluides.

M. Diouf a également cité les cas de Milan, d'Afrique du Sud et du Liban, entre autres localités.

Selon la répartition présentée par le rapporteur général de la Commission des Affaires étrangères lors de la séance présidée par Ismaila Diallo, premier vice-président de l'Assemblée nationale, 61 % de l'enveloppe (39,5 milliards FCFA) seront consacrés à la coopération bilatérale et multilatérale, principal volet d'intervention du ministère, tandis que 17 % (11,2 milliards FCFA) iront au pilotage et à la gestion administrative.

La promotion de l'intégration africaine bénéficiera de 11,5 milliards FCFA (18 %), et la gestion des affaires consulaires ainsi que la promotion des Sénégalais de l'extérieur disposeront de 2,6 milliards FCFA, soit 4 % du budget.

Le vote de ce budget marque le début de l'exécution des projets et programmes du ministère pour l'année 2026.