Ile Maurice: 'Kesar Flacq' lance l'Aqua H pour fêter ses dix ans

«Kesar Flacq» a célébré le 24 novembre son dixième anniversaire lors d'une soirée exceptionnelle à Flacq, qui a ressemblé un large public venu applaudir une décennie de passion culinaire et découvrir en primeur le générateur d'eau hydrogénée Aqua H, une innovation destinée à encourager un mode de vie plus sain à Maurice. Parmi les invités d'honneur figurait le légendaire artiste indien, Padmashri Kailash Kher, fervent admirateur du restaurant. Très attaché à la cuisine de Kesar, il n'a pas hésité à livrer un discours vibrant saluant l'engagement de l'équipe, la qualité des plats servis depuis dix ans et l'âme culturelle que le restaurant continue de faire rayonner. Sa présence a ajouté une note chaleureuse et authentique à la soirée.

Plusieurs personnalités politiques avaient fait le déplacement pour féliciter les dirigeants de Kesar. Anil Bachoo, Ajay Guness, Kaviraj Sukon, Raviraj Beechook et le président du Conseil de district de Flacq ont souligné l'importance du restaurant au sein de la communauté à travers son rôle dans la promotion de la cuisine traditionnelle et son engagement envers ses clients. Le directeur, Deepak Doolooa, en a profité pour revenir sur le chemin parcouru depuis l'ouverture en évoquant les défis surmontés au fil des années, la volonté constante de maintenir une identité culinaire forte et la mission première de Kesar : proposer un lieu où se rencontrent tradition, hospitalité et innovation. Ses propos, empreints de gratitude, ont été applaudis par l'assistance.

Un temps fort de la soirée a été la prestation musicale de la Dr Varsha Ranee Bissessur Doolooa, dont la performance, riche en émotion et en maîtrise artistique, a captivé l'audience. Les invités ont salué son talent, qui a apporté une touche de magie à la célébration. Le lancement officiel de l'Aqua H a marqué un tournant dans la soirée. Présenté comme un outil moderne pour améliorer la qualité de vie, ce générateur d'eau hydrogénée reflète la volonté du restaurant de s'inscrire dans une dynamique de bien-être et d'innovation. Selon Deepak Doolooa, intégrer ce type de technologie dans l'offre du restaurant participe à une vision plus large : encourager une approche holistique de la santé.