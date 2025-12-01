Ile Maurice: Ambiance délétère dans les casinos - Colère syndicale et crise de confiance

Le climat social se détériore au Casino de la State Investment Corporation (SIC). Depuis plusieurs jours, les employés expriment leur mécontentement, pointant du doigt des irrégularités dans l'élection interne du Casino Employees Union (CEU) et une utilisation contestée du Welfare Fund. Au coeur de ces tensions : un sentiment d'injustice, une perte de confiance envers la direction et un syndicat accusé de «silence complice».

Dans une correspondance officielle adressée au Registrar of Associations le 25 novembre, un groupe d'employés dénonce le calendrier des élections prévues le 10 décembre 2025. Le délai pour déposer les candidatures - trois jours seulement après l'affichage tardif du mémo - est jugé trop court et contraire aux pratiques habituelles qui garantissaient un minimum de 15 jours. Beaucoup d'employés, en congé ou hors poste, auraient ainsi été privés de la possibilité de participer.

Autre source d'incompréhension : la tenue de l'élection le même jour que la fête de fin d'année du CEU, organisée conjointement avec la direction. Le vote se clôt à 17 heures, alors que les employés doivent se rendre à la fête dès 18 heures. Un choix jugé «suspect», qui risque de compliquer la participation des salariés, surtout ceux affectés aux équipes tardives ou à la préparation de l'événement.

Les signataires dénoncent aussi le manque de transparence du processus, arguant que le comité n'avait initialement pas l'intention de tenir ces élections avant l'intervention de l'autorité de tutelle. Mais c'est surtout l'obligation d'envoyer les candidatures à l'adresse personnelle du secrétaire du CEU qui interpelle. Cette disposition est contraire aux standards syndicaux, portant atteinte à la neutralité, à la confidentialité et à la crédibilité du processus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À ces tensions s'ajoute la polémique autour du Welfare Fund. Certains employés dénoncent l'usage de ce fonds - historiquement destiné aux actions sociales et au bien-être du personnel - pour financer la fête du personnel, une dépense qui, selon eux, devrait incomber à la SIC. Ils dénoncent un «favoritisme» et un «climat de complaisance», et regrettent le silence du CEU, qui participe à l'organisation mais ne s'est pas exprimé publiquement.

Pour beaucoup, ce silence équivaut à un abandon de son rôle, qui est de défendre les droits et les intérêts du personnel. «Le syndicat devait être le premier à dénoncer cette dérive», soutiennent-ils, regrettant une communication jugée inexistante. Ces travailleurs affirment croire fermement en une union démocratique, respectueuse de ses membres, et appellent les autorités à intervenir pour restaurer confiance et équité.