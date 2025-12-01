Ile Maurice: Suresh, le «marsan dipin» de Lalmatie depuis 28 ans

30 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

À Lalmatie, c'est un homme que tout le monde connaît. Suresh Sewdin, 76 ans, est celui qui chaque matin parcourt les rues du village à moto pour livrer le pain de porte à porte depuis 28 ans. Mais comment cette aventure a-t-elle commencé ? D'où lui vient cette passion pour un métier devenu rarissime aujourd'hui ?

Suresh raconte qu'avant d'être marchand de pain, il travaillait à l'usine sucrière de Fuel. Un jour, un employé de l'usine, qui habitait la région, lui demande un service : «Peux-tu m'apporter du pain quand tu passes ?» Sans hésiter, Suresh accepte. Ce geste simple sera le point de départ d'une longue carrière de vendeur ambulant. D'autres habitants du quartier commencent à lui demander la même chose. Petit à petit, ce service occasionnel se transformera en véritable métier. Suresh explique que ce travail exige un courage incroyable. Il n'y a pas de jours de repos, pas de météo idéale. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, il doit être sur la route. Il raconte avec un sourire que, certains jours de pluie, il rentre complètement trempé : «Moi mo mouye... me mo pa les zame dipin mouye.» Une phrase qui en dit long sur sa rigueur et son sens du devoir.

À ses débuts, la demande était immense. Suresh livrait jusqu'à 1 500 pains par jour. Aujourd'hui, avec l'évolution du village et l'arrivée des commerces modernes, il transporte toujours environ 1 000 pains par jour. Une quantité qui reste impressionnante pour un homme de son âge.

Avec humilité, il confie avoir tenté de convaincre plusieurs amis de reprendre ou d'essayer ce travail honnête. Mais cela n'intéresse personne. Tous lui répondent que c'est trop difficile, trop exigeant, trop fatigant. Pourtant, pour Suresh, ce métier est plus qu'un simple gagne-pain : «Il faut du courage. Si on veut bien faire quelque chose, il faut tenir.»

Pour les habitants de Lalmatie, Suresh n'est pas qu'un vendeur ambulant. Il fait partie de leur quotidien, de leur histoire, de leurs souvenirs. Il est celui qui, depuis près de trois décennies, apporte chaque matin la première douceur de la journée : le pain chaud que les familles attendent.

Sa détermination, à 76 ans, force l'admiration. Il continue son travail avec la même énergie, la même fidélité et ce même sourire qui, depuis des années, réchauffe les coeurs. L'histoire de Suresh Sewdin est celle d'un homme simple, mais exceptionnel par sa constance, sa générosité et son dévouement.

