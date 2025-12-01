Ile Maurice: L'internaute Preety Saachi dénonce - La MSAW se défend

C'est un cri d'alerte qui retentit depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Vanisha Mohur, plus connue sous le nom de Preety Saachi, dénonce une gestion préoccupante de cas de maltraitance et de blessures graves chez les chiens à Maurice. Militante et fondatrice de l'association Rescue Animals In Distress, elle assure ne pas pouvoir rester les bras croisés devant des animaux en souffrance.

À travers des vidéos diffusées en ligne, elle pointe des manquements graves : des chiens laissés dans des cellules sans suivi médical, sans traitement adéquat, parfois même sans examen élémentaire.

Trois exemples récents illustrent, selon elle, ces dérives. Le 23 juin, un chien renversé à Palma est pris en charge par la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW). Faute de fonds pour des radiographies, le chien n'est pas examiné correctement. L'ONG intervient et découvre trois fractures de la colonne, révélant une souffrance intense. Le 2 octobre, un autre chien à la patte écrasée reste 14 jours sans chirurgie, au risque de développer une gangrène, jusqu'à ce qu'un vétérinaire privé intervienne en urgence. Enfin, un chien victime de fractures multiples le 22 septembre n'est pas examiné et le 29 octobre, la MSAW propose l'euthanasie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Preety Saachi, ces situations traduisent une gestion «irresponsable». «On ne peut pas sauver un chien et le laisser mourir par la suite. Certains animaux sont souffrants et mourants, donc à qui la faute ?» Elle regrette aussi que des chiots malades soient regroupés dans le même box, augmentant le risque de contagion; et que des interventions cruciales, comme desradiographies, ne soient pas réalisées.

Face à ces accusations, la MSAW, dirigée depuis mai par Tinagaren Govindasami, adopte une posture prudente. Ce dernier souligne sa collaboration avec plusieurs ONG, y compris Rescue Animals In Distress, pour le programme Capturer, Stériliser et Relâcher (CNR), avec des résultats jugés positifs. L'institution dément les images diffusées par Preety Saachi. Selon sa cellule de communication, le 5 septembre, la militante a réalisé un enregistrement non autorisé montrant des chiots prétendument livrés à eux-mêmes. «Le même jour, le directeur est intervenu pour préciser que les chiens avaient été nourris, vermifugés, vaccinés et que les crottes dans les chenils sont normales après un repas ou un traitement», soutient l'institution.

La MSAW rappelle que chaque animal bénéficie d'une surveillance régulière, d'une alimentation adaptée et de soins vétérinaires conformes aux standards : «La MSAW condamne toute désinformation visant à discréditer son travail ou à générer une fausse perception de ses pratiques. Notre priorité reste le bien-être des animaux et la transparence dans nos actions.»

Depuis sa prise de fonction, le directeur a lancé un renforcement des infrastructures, le recrutement de personnel supplémentaire et l'acquisition de nouveaux véhicules afin de mieux répondre aux besoins du public. Parmi les initiatives, on compte l'enregistrement obligatoire des chiens, des campagnes de stérilisation de masse, la lutte contre l'élevage illégal et la maltraitance ainsi qu'une visibilité accrue sur le terrain. Une caravane mobile de stérilisation est également prévue pour couvrir différentes régions de l'île.

Ce contraste entre les accusations de Preety Saachi et les explications de la MSAW illustre un défi permanent dans le secteur animalier à Maurice : comment conciliersoins adaptés, financement, personnel et collaboration avec les ONG ? Pour Preety Saachi, la réponse est claire : «Aucun animal ne mérite de mourir sans soins appropriés.» Du côté de la MSAW, l'objectif reste la transparence et le bien-être animal, tout en répondant aux critiques avec des arguments documentés.