Maroc: Managem - Le CA consolidé en hausse de 14% à fin septembre

30 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Managem a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,42 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2025, en hausse de 14% par rapport à la même période de 2024.

Cette évolution reflète la bonne dynamique enregistrée depuis le début de l'année, portée par un environnement de prix favorable sur l'ensemble des métaux et par la consolidation des volumes commercialisés, relève le Groupe dans une communication financière, notant que le recul de la parité USD/MAD a limité partiellement cette progression, avec un impact de près de 240 millions de dirhams (MDH).

À fin septembre 2025, les investissements s'élèvent à 4,36 MMDH, dont près de 63% consacrés à la fin de la construction des projets de Boto et de Tizert, fait savoir la même source.

En parallèle, le Groupe poursuit le développement de ses autres projets stratégiques au Maroc, notamment le projet de sulfates de cobalt et le projet gazier de Tendrara, dont la mise en service est prévue au premier semestre 2026.

De son côté, l'endettement net consolidé s'élève à 15,88 MMDH, en hausse de 55% par rapport à fin 2024.Cette évolution reflète l'effort d'investissement soutenu engagé par le Groupe pour achever les projets en construction et accompagner le développement des nouveaux projets stratégiques.

