Maroc: Aradei Capital - Le CA consolidé à 443 MDH à fin septembre

Aradei Capital a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 470 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2025 contre 443 MDH sur la même période de 2024, soit une progression de 6% portée par les revenus locatifs de la foncière (retail et santé).

Le chiffre d'affaires social se situe à 159 MDH à fin septembre 2025, contre 149 MDH à la même période de 2024, indique le Groupe dans une communication financière.

L'investissement global réalisé par la foncière au 30 septembre 2025 s'établit à près de 200 MDH (vs. 287 MDH au 30 septembre 2024) principalement lié à la finalisation des travaux de construction de Sela Park Casablanca, les travaux de gros oeuvre du nouveau projet sur Casablanca ainsi que les deux projets de rénovation, rapporte la MAP.

L'endettement brut s'élève à 3,25 milliards de dirhams (MMDH) au 30 septembre 2025, en légère diminution par rapport à fin 2024 (3,34 MMDH), et se compose à 32% d'emprunts obligataires et à 68% de dettes bancaires. L'endettement net (intégrant la trésorerie disponible) s'élève à 2,81 MMDH à fin septembre 2025, contre 2,52 MMDH à fin décembre 2024.