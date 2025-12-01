Seychelles: Fusepay lance une plateforme de paiement aux Seychelles après un préfinancement de 350 000 dollars

Fusepay, une fintech fondée aux Seychelles et axée sur les marchés frontaliers, a lancé une plateforme de paiement numérique pour aider les entreprises à abandonner les processus manuels et basés sur les chèques.

Ce lancement fait suite à un tour de table de 350 000 dollars en août, soutenu par Hustle Fund, Everywhere Ventures, First Check Ventures, Startup Istanbul et l'investisseur providentiel Ryan Nesbitt.

Le paysage des paiements commerciaux aux Seychelles est encore dominé par les chèques papier, ce qui ralentit les flux de trésorerie et augmente les erreurs. La Banque centrale des Seychelles s'efforce de mettre en place un système financier entièrement numérique, et la plateforme de Fusepay s'inscrit dans cette transition.

Titulaire d'une licence de prestataire de services de paiement et approuvée par la banque centrale, l'entreprise propose des comptes commerciaux virtuels, des transferts instantanés, des paiements numériques postdatés pour remplacer les chèques, et un rapprochement automatisé. Son API, Fusepay Bridge, permet aux émetteurs de factures, tels que les services publics et les télécommunications, de collecter les paiements par voie électronique et d'émettre des reçus instantanés.

Fondée en 2024 par Vidhyasahar Thiyagarajan et Francesco Rocchi, Fusepay est conçue pour les détaillants, les grossistes et les autres entreprises qui dépendent encore de flux de paiements manuels. Son produit phare, FuseCheq, perçoit une commission de 0,6 % sur chaque remplacement de chèque numérique traité.

La startup prévoit de s'étendre à l'île Maurice et aux Maldives d'ici 18 mois et vise plus de 20 marchés frontières en Afrique, dans l'océan Indien, dans les Caraïbes et dans le Pacifique.

Points clés à retenir

Le lancement de Fusepay illustre la façon dont les petites îles et les marchés frontaliers deviennent d'importants terrains d'essai pour l'infrastructure des paiements numériques. Nombre de ces économies enregistrent des volumes élevés de transactions commerciales mais ne disposent pas de rails financiers modernes, ce qui crée des opportunités pour les fintechs spécialisées dans le B2B. Aux Seychelles, une grande partie des paiements commerciaux se fait encore par chèques papier, un système sujet aux retards, aux problèmes de réconciliation et à la fraude.

Le remplacement numérique des chèques de Fusepay vise à reproduire les flux de travail habituels tout en les déplaçant dans un environnement numérique réglementé, réduisant ainsi les frictions pour les PME qui ne peuvent pas facilement adopter des outils de paiement globaux.

L'entreprise mise également sur un changement régional plus large. Les économies insulaires fonctionnent souvent avec des systèmes bancaires fragmentés, une interopérabilité limitée et des devises que les processeurs mondiaux ne privilégient pas. En créant des outils adaptés à ces conditions, Fusepay se positionne pour conquérir des marchés qui restent sous-digitalisés malgré des dépenses par entreprise élevées. Si l'adoption aux Seychelles s'accélère, elle pourrait servir de modèle pour des transitions similaires à Maurice, aux Maldives et dans d'autres marchés frontières qui cherchent à moderniser leurs systèmes financiers.