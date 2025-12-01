Afrique: 21ème conférence générale de l'Onudi - La déclaration de Riyad offre de nombreux opportunités au Congo

Ouverte le 23 novembre à Riyad, en Arabie Saoudite, la 21ème conférence générale de l'Organisation des Nations-Unies pour le développement industriel (Onudi), s'est clôturée le 27 sur fond de déclaration. De nombreuses opportunités pour le Congo ont été présentées dans divers domaines stratégiques.

Les assises auxquelles les experts congolais ont participé sous l'autorité du ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, se sont soldées par une déclaration conjointe.

Celle-ci offre six opportunités majeurs au Congo dans des domaines clés lui permettant de renforcer son industrialisation afin de contribuer au développement économique.

La déclaration de Riyad recommande, en premier, la facilité d'accès aux financements internationaux, grâce à Saudi EXIM, au Fonds saoudien à l'appui de l'ONUDI et au futur Pôle international d'industrialisation durable.

Les experts plaident aussi pour un appui conséquent en faveur du Congo pour lui permettre de développer ses Zones Économiques Spéciales d'Oyo et de Pointe-Noire. L'objectif étant de permettre au Congo d'attirer des industries, de développer des chaînes de valeur, de créer des emplois, de transférer des technologies et de renforcer la transformation locale.

De même, Riyad encourage la transformation des matières premières sur place, en lieu et place des exportations de brut, conformément à la vision du Congo dans le bois, le cacao, l'huile de palme, le maïs et les produits halieutiques.

La même déclaration recommande un appui technique basé sur l'intelligence artificielle, l'énergie et l'innovation. Les experts sollicitent également un soutien aux femmes congolaise en vue de leur autonomisation et de leur intégration dans les secteurs de l'industrie.

Toutefois, l'ONUDI a réitéré sa volonté de renforcer les capacités techniques des ministères et des entreprises des pays membres, de les accompagner dans la digitalisation de leurs services et d'adopter des technologies modernes.

En marge de la cérémonie de clôture, le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, qui conduisait la délégation congolaise, a conféré avec le directeur général de l'ONUDI, Gerd Müller. Dans leurs échanges, il a rappelé au ministre que quatre projets sont actuellement en cours, ainsi qu'un programme Pays en finalisation. Ce programme, a précisé le directeur général, repose sur trois axes : la politique industrielle, le développement des parcs industriels et la promotion des zones économiques spéciales.

L'ONUDI a également présenté au ministre une nouvelle initiative mise en place : l'Alliance internationale pour l'industrialisation durable portée par le programme « Sponsors Minero ». Cette alliance vise à offrir conseils stratégiques, appui technique et accompagnement contractuel au Congo, afin de lui garantir une plus grande valeur ajoutée locale.