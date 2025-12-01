Congo-Brazzaville: Semaine culturelle égyptienne - Voyage au coeur d'une civilisation millénaire

L'ambassade de la République arabe d'Égypte en République du Congo, a organisé, du 24 au 27 novembre à Brazzaville, une semaine culturelle dédiée à la projection de films et à la découverte de la richesse culinaire égyptienne.

« La Semaine culturelle reflète la diversité de la culture égyptienne en tant que puissance douce qui relie les peuples et contribue au renforcement des relations culturelles entre l'Egypte et le Congo. Ces événements démontrent la diversité et la richesse de l'identité égyptienne », a indiqué la diplomatie égyptienne en ouvrant la semaine culturelle.

Organisée en partenariat avec le Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza dont Bélinda Ayessa est la directrice, cette semaine a été un véritable voyage au coeur de la civilisation égyptienne. Elle a permis au public de découvrir la richesse culinaire et artistique du pays de Pharaon, l'une des plus anciennes civilisations au monde.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Couplée à une exposition de 19 pièces des artefacts pharaoniques et à la fête d'inauguration du Grand Musée Égyptien, la semaine a également donné lieu à la projection de films tels que « Le Destin » d'El Massir, « Photocopie » et du documentaire sur l'Oasis égyptien « Siwa » axé sur les principales destinations égyptiennes.

« En Egypte, les traditions ne sont pas de simples habitudes quotidiennes, mais une identité tissée, riche d'authenticité et de beauté des histoires murmurées de génération en génération. Des rives du Nil aux sommets des pyramides, l'Égypte disperse ses secrets dans une langue imprégnée du temps ; une langue parlée par les coutumes et les traditions, résonnant à travers les fêtes et les rituels, et gravée dans les tissus et la pierre », a déclaré l'ambassadeur Imane Samy Yakout, à l'ouverture de la semaine ayant permis au public de se faire une idée de la culture égyptienne.

Selon la diplomate, l'Égypte est l'expression d'une civilisation éloquente millénaire faite à la fois de musique qui flotte des toits jusqu'aux profondeurs de l'âme, évoluant avec chaque époque sans jamais perdre ses racines, mais aussi une histoire sans fin.

La musique égyptienne, a-t-elle souligné, ne se limite pas au divertissement. Elle est une célébration de la vie, un moyen d'exprimer la joie, le chagrin, l'amour et la spiritualité.

Pour sa part, Bélinda Ayessa a qualifié cette semaine de moment singulier et de pont entre deux peuples dont les civilisations, bien qu'éloignées, se rejoignent dans le même désir de comprendre, de transmettre et d'éclairer.

« A travers la projection des films, nous entrerons dans la mémoire d'un peuple, dans l'imaginaire d'une civilisation qui a façonné l'histoire de l'humanité (...) », a-t-elle fait savoir.