Congo-Brazzaville: Tennis - Jérôme Boulo remporte la finale de la Coupe des vétérans

La finale de la première édition de la Coupe des vétérans, organisée par la Fédération congolaise de tennis (Fecoten), s'est déroulée le 30 novembre au pôle tennis de Brazzaville. Jérôme Boulo s'est imposé face à son adversaire, Maxime Sitou, 6-1 6-2.

Cette compétition, initiative fédérale, vise à offrir aux tennismen de plus de 50 ans un espace d'expression et de mise en forme. Elle a réuni du 28 au 30 novembre au pôle tennis de Brazzaville plus d'une dizaine de pratiquants et d'anciens pratiquants de diverses nationalités venus de plusieurs départements du Congo.

En présence des amoureux du tennis, des pratiquants et des dirigeants de la Fédération, la finale de cette première édition de la Coupe des vétérans a tenu toutes ses promesses tenant en haleine le public grâce aux rebondissements et aux moments de suspense qui ont marqué ce match spectaculaire joué en deux sets.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le champion venu de Pointe-Noire spécialement pour cette compétition, a apprécié la qualité de l'organisation et félicité les autres compétiteurs. Interrogé à l'issue de sa victoire, Jérôme Boulo a exprimé toute sa satisfaction de voir ce type d'évènement se développer au Congo, « Je suis très heureux d'avoir pu disputer un tournoi vétéran ici au Congo, car ce type d'évènement reste rare. Jouer sur de beaux courts en terre battue fait vraiment plaisir et c'est appréciable de voir que les anciens ne sont pas oubliés. La passion du tennis, elle, ne vieillit jamais. Un grand merci au club et à la Fédération », a-t-il indiqué.

De son côté, Maxime Sitou, finaliste a lui aussi salué l'organisation et partagé son enthousiasme : « Merci au club et aux organisateurs. Je sais à quel point il est difficile de mettre en place un tournoi, je parle en connaissance de cause. J'espère qu'une deuxième édition verra le jour l'an prochain... et que je pourrai, cette fois, être sur la plus haute marche ».

La 3e vice-présidente de la Fecoten, Rosine Malanda Thabou, a encouragé le dévouement de ces vétérans qui constituent, selon elle, une source de motivation pour les plus jeunes. « Je suis heureuse de prendre la parole en cette fin de compétition pour vous adresser nos sincères félicitations. Cette coupe des vétérans, destinée à ceux qui sont âgés de 50 ans et plus, démontre que la passion du tennis ne vieillit pas. Durant ces quelques jours, nous avons assisté à des matchs intenses, pleins de combativité, d'élégance et de fair-play. Vous avez prouvé que le tennis est un sport pour toute la vie », a-t-elle conclu lors de la cérémonie de clôture.