Sénégal: Un pétrolier en difficulté au large de Dakar fait peser un risque de marée noire

Le Sénégal fait face à un risque de marée noire. Au large de Dakar, un pétrolier Mersin, prend l'eau après un incident technique. Chargé de 30 000 tonnes de carburant, il menace de sombrer et de déverser son pétrole dans l'océan. Samedi 29 novembre, les autorités ont activé un plan d'urgence pour empêcher un rejet d'hydrocarbure en mer.

Le port de Dakar, mais aussi la Marine nationale, et la gendarmerie maritime, sous la coordination de la Haute Autorité chargée de la sécurité maritime, tous sont mobilisés. Les 22 membres de l'équipage ont pu être secourus dès dimanche 30 novembre.

Les 39 tonnes de gazole qui se trouvent à bord de ce gigantesque navire sont en train d'être récupérées, dit le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, de la direction de l'information de l'armée, joint par RFI. Elles sont transbordées vers un tanker beaucoup plus petit, d'une capacité de 3 000 tonnes. Une opération lente et périlleuse, puisqu'elle a lieu en pleine mer.

Une voie d'eau dans la salle des machines

C'est le pétrolier lui-même qui a donné l'alerte jeudi soir, signalant une voie d'eau dans la salle des machines. Le bateau de 183 mètres de long mouille actuellement dans la rade extérieure du port de Dakar, ce qui explique l'ampleur de la menace si le pétrole venait à s'écouler.

C'est donc une course contre-la-montre pour éviter que le navire, propriété d'une société turque selon la presse sénégalaise, ne coule avec sa cargaison. Sachant que toute une partie de sa coque est déjà immergée.

Parmi les mesures prises, le colmatage de la voie d'eau qui est en cours et la mise en place d'un barrage anti-pollution autour du navire Mersin, pour confiner toute nappe d'hydrocarbure en cas de fuite.