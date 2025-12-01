Angola: Air France transfère ses opérations vers l'AIAAN

Icolo e Bengo — Un Airbus A330 d'Air France, transportant 100 passagers, a atterri à 19 heures ce dimanche à l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), dans la province d'Icolo e Bengo, marquant le transfert des opérations de la compagnie depuis l'aéroport 4 de Fevereiro (Luanda) vers cette nouvelle infrastructure.

L'appareil, d'une capacité totale de 224 passagers, doit repartir à 22 heures ce même jour à destination de Paris (France), avec 180 voyageurs à bord.

S'adressant à la presse, Djamila Beija, directrice d'Air France en Angola, a indiqué que la compagnie assurera quatre fréquences quotidiennes reliant directement la France et l'Angola depuis son hub de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG).

Selon la responsable, le transfert des opérations de l'aéroport 4 de Fevereiro vers l'AIAAN représente une avancée en matière de modernité et inaugure une nouvelle étape pour l'aviation commerciale en Angola, offrant aux passagers un niveau de confort supérieur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutefois, Djamila Beija a relevé les difficultés actuelles d'accès à l'AIAAN depuis Luanda, estimant pour cette raison essentiel le rétablissement des services ferroviaires actuellement suspendus.

Cette transition fait d'Air France la première compagnie européenne à opérer à l'AIAAN, renforçant ainsi le positionnement stratégique du nouvel aéroport comme porte d'entrée du pays et futur « hub » de développement régional.

Air France opère en Angola depuis 1976 et joue un rôle déterminant dans la connexion du pays aux principaux marchés internationaux.