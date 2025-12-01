Angola: Air France transfère ses opérations vers l'AIAAN

30 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AJQ/BS

Icolo e Bengo — Un Airbus A330 d'Air France, transportant 100 passagers, a atterri à 19 heures ce dimanche à l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), dans la province d'Icolo e Bengo, marquant le transfert des opérations de la compagnie depuis l'aéroport 4 de Fevereiro (Luanda) vers cette nouvelle infrastructure.

L'appareil, d'une capacité totale de 224 passagers, doit repartir à 22 heures ce même jour à destination de Paris (France), avec 180 voyageurs à bord.

S'adressant à la presse, Djamila Beija, directrice d'Air France en Angola, a indiqué que la compagnie assurera quatre fréquences quotidiennes reliant directement la France et l'Angola depuis son hub de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG).

Selon la responsable, le transfert des opérations de l'aéroport 4 de Fevereiro vers l'AIAAN représente une avancée en matière de modernité et inaugure une nouvelle étape pour l'aviation commerciale en Angola, offrant aux passagers un niveau de confort supérieur.

Toutefois, Djamila Beija a relevé les difficultés actuelles d'accès à l'AIAAN depuis Luanda, estimant pour cette raison essentiel le rétablissement des services ferroviaires actuellement suspendus.

Cette transition fait d'Air France la première compagnie européenne à opérer à l'AIAAN, renforçant ainsi le positionnement stratégique du nouvel aéroport comme porte d'entrée du pays et futur « hub » de développement régional.

Air France opère en Angola depuis 1976 et joue un rôle déterminant dans la connexion du pays aux principaux marchés internationaux.

