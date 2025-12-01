Angola: Le SIC arrête un jeune homme pour abus sexuel sur des mineurs à Cuemba

Cuito — Un jeune homme de 23 ans est détenu depuis dimanche, dans la municipalité de Cuemba, province de Bié, sous l'accusation d'abus sexuels sur des mineurs.

Selon le porte-parole du SIC-Bié, inspecteur en chef d'Investigation criminel, Carlos de Oliveira, l'auteur présumé a été arrêté en flagrant délit alors qu'il tentait d'abuser sexuellement un enfant de 11 ans.

Selon Carlos de Oliveira, la victime était en train de réviser dans une salle de classe d'un établissement scolaire, lorsque le jeune homme l'a séduit avec 5000 kwanzas, afin de l'abuser sexuellement.

Lorsque le suspect tentait de réaliser l'acte, il a été trouvé par des membres du SIC, après une dénonciation publique.

Le porte-parole du SIC a révélé que l'intéressé est récidiviste dans de telles pratiques. Il a déjà été condamné par le tribunal de Camacupa pour le même crime et a été libéré en avril de l'année en cours.