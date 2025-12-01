Angola: Le SIC arrête un jeune homme pour abus sexuel sur des mineurs à Cuemba

1 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AS/PLB/DK/BS

Cuito — Un jeune homme de 23 ans est détenu depuis dimanche, dans la municipalité de Cuemba, province de Bié, sous l'accusation d'abus sexuels sur des mineurs.

Selon le porte-parole du SIC-Bié, inspecteur en chef d'Investigation criminel, Carlos de Oliveira, l'auteur présumé a été arrêté en flagrant délit alors qu'il tentait d'abuser sexuellement un enfant de 11 ans.

Selon Carlos de Oliveira, la victime était en train de réviser dans une salle de classe d'un établissement scolaire, lorsque le jeune homme l'a séduit avec 5000 kwanzas, afin de l'abuser sexuellement.

Lorsque le suspect tentait de réaliser l'acte, il a été trouvé par des membres du SIC, après une dénonciation publique.

Le porte-parole du SIC a révélé que l'intéressé est récidiviste dans de telles pratiques. Il a déjà été condamné par le tribunal de Camacupa pour le même crime et a été libéré en avril de l'année en cours.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.