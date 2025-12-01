Angola: La délégation de l'Assemblée nationale participe à la 58e session plénière du FP-SADC

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale angolaise, Adão de Almeida, conduit depuis dimanche la délégation de députés angolais participant à la 58e session plénière du Forum parlementaire de la SADC (FP-SADC), qui se déroule jusqu'au 5 décembre à Durban, en Afrique du Sud.

Selon un communiqué de l'Assemblée nationale parvenu à l'ANGOP, la délégation angolaise comprend les députés Pedro Sebastião, coordinateur du groupe national de suivi du FP-SADC, Luísa Damião, Ruth Mendes, Teresa José Adelino da Silva Neto et Lázaro Kakunha.

La réunion, placée sous le thème « L'impact des changements climatiques dans la région de la SADC et le rôle des parlements dans l'atténuation et l'adaptation », réunit les délégations parlementaires de tous les États membres et prévoit des sessions plénières, des réunions thématiques ainsi que des rencontres bilatérales.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président sud-africain, Paul Mashatile, a plaidé pour le renforcement de la paix et la consolidation des économies africaines. Il a également souligné l'importance de promouvoir des projets d'interconnexion énergétique capables de stimuler la croissance économique, de réduire le chômage des jeunes et de garantir un accès universel à l'éducation.

Sur les questions climatiques, Paul Mashatile a mis en avant des priorités régionales, telles que l'expansion des systèmes d'alerte précoce d'ici 2030 et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Il a également alerté sur la vulnérabilité accrue des femmes et des jeunes, plus exposés aux risques de violences, de déscolarisation, de mariages précoces et de grossesses non désirées.

Lundi, le président de l'Assemblée nationale prendra la parole lors du symposium thématique intégré à la session, sous le même thème : « L'impact des changements climatiques dans la région de la SADC et le rôle des parlements dans l'atténuation et l'adaptation ».

Cette rencontre vise à favoriser l'échange d'expériences législatives et à renforcer l'action concertée des pays de la région face aux défis climatiques.