Angola: La CPLP condamne les arrestations arbitraires en Guinée-Bissau

Luanda — La Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) a condamné la détention « arbitraire et injustifiée » de responsables politiques et institutionnels en Guinée-Bissau et a appelé au rétablissement immédiat de la normalité constitutionnelle.

Dans un communiqué adressé dimanche à l'ANGOP, la CPLP exprime sa profonde préoccupation face à l'instabilité politico-institutionnelle en Guinée-Bissau, résultant de la rupture de l'ordre constitutionnel dans cet État membre à la suite des élections générales du 23 de ce mois.

La CPLP réaffirme les principes qui guident son action, fondés sur la paix, la démocratie, l'État de droit, les droits humains et la justice sociale et condamne fermement toute prise de pouvoir par la force.

L'organisation rappelle que sa Mission d'observation électorale a considéré le scrutin pacifique, ordonné et civique. La suspension du processus électoral a donc suscité « la perplexité », car elle a compromis la conclusion d'un acte jugé essentiel pour la stabilité du pays.

La CPLP réaffirme enfin son engagement à suivre de près l'évolution de la situation et à soutenir toutes les initiatives visant à rétablir l'ordre constitutionnel et à mener à terme le processus électoral.