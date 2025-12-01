Angola: Le Gouvernement angolais prévoit le renforcement des transports publics dans le pays

Luanda — Le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, a déclaré lundi à Luanda que l'Exécutif prévoit, dans les prochains temps, le renforcement des transport publics dans le pays, ainsi que l'introduction de projets de haute capacité et le lancement du métro léger de surface de Luanda à partir de 2026.

En présentant la stratégie gouvernementale pour la mobilité de personnes et de biens en Angola, lors de la quatrième édition du programme Conversas Economia 100 sem Makas, il a indiqué que l'Exécutif angolais entend conclure, encore cette année, toutes les conditions préalables nécessaires au démarrage des travaux du métro léger en 2026.

Selon le ministre, il ne suffit pas de renforcer le système de mobilité urbaine par des moyens supplémentaires ; il est également indispensable de s'attaquer aux questions structurelles afin de transformer le cadre actuel du pays dans ce domaine.

Il a rappelé que le Programme pour l'Amélioration de la Mobilité Urbaine de Luanda (PRO-MMUL) a récemment été approuvé. Celui-ci prévoit un ensemble d'initiatives ferroviaires, de trains légers et de systèmes BRT (Bus Rapid Transit), qui offrent une capacité élevée tout en étant plus simples à mettre en œuvre.

Ce programme vise à résoudre les problèmes de mobilité à Luanda à travers une série d'actions incluant le développement d'un nouveau réseau de métro léger de surface, la construction de viaducs et la création de corridors dédiés aux bus de grande capacité (BRT).

Il comprend également la modernisation du transport public, notamment le renforcement de la flotte d'autobus et l'introduction d'un système de contrôle et de suivi en temps réel.

« Au niveau du corridor central de l'avenue Deolinda Rodrigues, nous voulons garantir une meilleure sécurité et fonctionnalité du chemin de fer de Luanda, grâce à la construction de passages supérieurs afin d'éviter les interruptions aux passages à niveau du corridor ferroviaire », a-t-il souligné.

Il a ajouté que l'un des grands défis du secteur des infrastructures réside dans la croissance démographique accélérée de la ville de Luanda, ce qui oblige l'Exécutif à prendre des décisions rapides et à mettre en oeuvre les programmes de manière urgente.