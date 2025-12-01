Angola: Adalberto Costa Júnior estime l'UNITA plus forte après son Congrès

Luanda — Le président réélu de l'UNITA, Adalberto Costa Júnior, a affirmé dimanche que le parti sort de son XIVe congrès ordinaire plus fort, plus uni et mieux préparé pour affronter les défis politiques des prochaines années.

Dans son intervention, après l'annonce des résultats qui l'ont reconduit à la tête du principal parti de l'opposition, il a souligné que l'objectif de son nouveau mandat est d'assurer une performance solide lors des élections générales de 2027.

Selon Adalberto Costa Júnior, le moment actuel dépasse la simple désignation d'un leader : il marque une phase de renouvellement spirituel et idéologique ainsi qu'une réaffirmation de l'unité interne.

Pour sa part, Rafael Massanga Savimbi, qui a perdu la course interne face à Adalberto Costa Júnior, a déclaré considérer la phase électorale close et a défendu que l'attention doit désormais se porter sur l'avenir du parti et du pays.

Il a ajouté que le processus électoral interne, malgré son issue, a permis de créer une nouvelle dynamique politique et démocratique au sein du parti et à l'échelle nationale.

Adalberto Costa Júnior a remporté l'élection avec 1.100 voix, soit 91 %, contre 110 voix (9 %) pour Rafael Massanga Savimbi.