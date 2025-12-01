Angola: Adalberto Costa Júnior réélu président de l'UNITA

30 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — Adalberto da Costa Júnior a été réélu dimanche président de l'UNITA, avec 91 % des voix, lors du 14e congrès ordinaire du parti, qui s'est terminé dimanche.

L'homme politique a battu Rafael Massanga Savimbi, qui se présentait pour la première fois à la tête du parti d'opposition.

Après dépouillement, Adalberto Costa Júnior a été confirmé dans ses fonctions avec 1.100 voix contre 110 pour son adversaire.

Le 14e congrès ordinaire de l'UNITA a débuté vendredi, réunissant 1.214 délégués de toutes les provinces.

Pendant trois jours, les participants ont analysé le rapport du mandat précédent, apporté des modifications au statut et élu la nouvelle Commission politique.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.