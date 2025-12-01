Angola: Adalberto Costa Júnior réélu président de l'UNITA

Luanda — Adalberto da Costa Júnior a été réélu dimanche président de l'UNITA, avec 91 % des voix, lors du 14e congrès ordinaire du parti, qui s'est terminé dimanche.

L'homme politique a battu Rafael Massanga Savimbi, qui se présentait pour la première fois à la tête du parti d'opposition.

Après dépouillement, Adalberto Costa Júnior a été confirmé dans ses fonctions avec 1.100 voix contre 110 pour son adversaire.

Le 14e congrès ordinaire de l'UNITA a débuté vendredi, réunissant 1.214 délégués de toutes les provinces.

Pendant trois jours, les participants ont analysé le rapport du mandat précédent, apporté des modifications au statut et élu la nouvelle Commission politique.