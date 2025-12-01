Angola: La zone économique de Luanda-Bengo crée 19 000 emplois

Luanda — La zone économique spéciale (ZEE) de Luanda-Bengo a créé à ce jour 19 000 emplois grâce à la mise en service de plusieurs projets dans ce parc industriel, a déclaré son président du conseil d'administration, Manuel Francisco Pedro.

Cette information a été communiquée par le directeur de la ZEE (sigle en portugais) en marge du premier Sommet africain sur l'investissement durable (ASIS), qui s'est tenu du 26 au 28 juin, parallèlement à la 10e réunion annuelle des zones économiques spéciales africaines (ZEE).

À cette occasion, Manuel Pedro a indiqué que 99 nouveaux projets sont en cours de construction, ce qui permettra de créer davantage d'emplois, principalement pour les jeunes.

Il a ajouté que la ZEE attire des investissements dans divers secteurs, dont l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la dynamisation et au développement du pays en particulier et du continent en général.

Il a considéré ces zones comme des instruments de politique économique permettant aux pays de diversifier leurs économies et de revitaliser leur tissu industriel.

À son tour, la directrice exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine, Nardos Bekele Thomas, a insisté sur la nécessité de consolider la croissance économique par la diversification.

Elle a noté que le continent africain compte plus de 270 ZEE, principalement concentrées dans la région orientale, témoignant des ambitions des pays en matière d'industrialisation, de diversification économique et de création de nouvelles opportunités.

Quant au secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), Clever Getet, il a salué les progrès accomplis par les ZEE du continent, qui génèrent actuellement plus de 8 milliards de dollars américains pour l'économie mondiale.

Il a souligné que les ZEE éthiopiennes et de Luanda-Bengo démontrent clairement que l'Afrique est capable de concevoir et d'exploiter des écosystèmes industriels performants à l'échelle mondiale.

Le premier Sommet africain sur l'investissement durable (ASIS) et la 10e réunion annuelle des zones économiques spéciales (ZEE) africaines ont été organisés par l'Organisation des zones économiques africaines (AEZO), en partenariat avec la zone économique spéciale de Luanda-Bengo.

Les événements ont été marqués par des thèmes tels que les défis de l'industrialisation et l'attraction des investissements sur le continent, le rôle crucial des ports dans la création de chaînes de valeur régionales, les nouvelles tendances et les évolutions récentes de l'écosystème des zones économiques spéciales (ZEE) en Afrique, entre autres sujets.

Les travaux se sont conclus par une visite de la ZEE de Luanda-Bengo.