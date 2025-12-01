Angola: Plus de 300 000 cas de violence contre des enfants signalés depuis 2020

Luanda — Trois cent vingt mille deux cent soixante-sept cas de violence contre des enfants ont été enregistrés dans tout le pays entre 2020 et octobre de cette année, par le biais du service de signalement de l'Institut national pour l'enfance (INAC), a annoncé samedi à Luanda la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (MASFAMU), Ana Paula do Sacramento Neto.

S'exprimant lors d'une rencontre de femmes chrétiennes de l'Église méthodiste sur le rôle des femmes dans la protection de l'enfance, la ministre a précisé que 162 977 victimes étaient des garçons et 167 290 des filles.

Elle a insisté sur le fait que ce chiffre équilibré signifie que les filles comme les garçons sont victimes de violences sexuelles.

« Nous devons être plus vigilants. Confier un enfant à un proche implique de connaître l'identité de ce dernier, sa profession et son comportement », a-t-elle souligné.

La gouvernante a expliqué que durant cette période, 10 346 enfants ont été déclarés abandonnés, dont 5 451 garçons et 4 895 filles.

La ministre a révélé que 4 930 cas d'enfants accusés de sorcellerie ont été enregistrés dans le pays, dont 2 230 garçons et 2 700 filles.

Ana Paula do Sacramento Neto a indiqué que 8 368 litiges relatifs à la garde d'enfants ont été enregistrés, dont 4 335 concernent des garçons et 4 033 des filles.

Concernant les cas de non-reconnaissance de paternité, elle a mentionné l'enregistrement de 121 824 enfants, dont 61 426 garçons et 60 398 filles.

Elle a poursuivi qu'environ 294 homicides d'enfants avaient été enregistrés, dont 172 concernant des garçons et 122 des filles, ainsi que 32 804 cas de négligence, dont 17 028 concernant des garçons et 15 776 des filles.

La ministre a expliqué que cet événement soulignait que le danger qui menace les enfants est omniprésent.

Elle a appelé les femmes à collaborer et à rester vigilantes quant à la protection des enfants angolais, car l'avenir de l'Angola repose sur la manière dont ils sont traités aujourd'hui.