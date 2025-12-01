Angola: Plus de 300 000 cas de violence contre des enfants signalés depuis 2020

29 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par SJ/OHA/SB

Luanda — Trois cent vingt mille deux cent soixante-sept cas de violence contre des enfants ont été enregistrés dans tout le pays entre 2020 et octobre de cette année, par le biais du service de signalement de l'Institut national pour l'enfance (INAC), a annoncé samedi à Luanda la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (MASFAMU), Ana Paula do Sacramento Neto.

S'exprimant lors d'une rencontre de femmes chrétiennes de l'Église méthodiste sur le rôle des femmes dans la protection de l'enfance, la ministre a précisé que 162 977 victimes étaient des garçons et 167 290 des filles.

Elle a insisté sur le fait que ce chiffre équilibré signifie que les filles comme les garçons sont victimes de violences sexuelles.

« Nous devons être plus vigilants. Confier un enfant à un proche implique de connaître l'identité de ce dernier, sa profession et son comportement », a-t-elle souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La gouvernante a expliqué que durant cette période, 10 346 enfants ont été déclarés abandonnés, dont 5 451 garçons et 4 895 filles.

La ministre a révélé que 4 930 cas d'enfants accusés de sorcellerie ont été enregistrés dans le pays, dont 2 230 garçons et 2 700 filles.

Ana Paula do Sacramento Neto a indiqué que 8 368 litiges relatifs à la garde d'enfants ont été enregistrés, dont 4 335 concernent des garçons et 4 033 des filles.

Concernant les cas de non-reconnaissance de paternité, elle a mentionné l'enregistrement de 121 824 enfants, dont 61 426 garçons et 60 398 filles.

Elle a poursuivi qu'environ 294 homicides d'enfants avaient été enregistrés, dont 172 concernant des garçons et 122 des filles, ainsi que 32 804 cas de négligence, dont 17 028 concernant des garçons et 15 776 des filles.

La ministre a expliqué que cet événement soulignait que le danger qui menace les enfants est omniprésent.

Elle a appelé les femmes à collaborer et à rester vigilantes quant à la protection des enfants angolais, car l'avenir de l'Angola repose sur la manière dont ils sont traités aujourd'hui.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.