Angola: Des incendies et des suicides tuent 118 personnes à Moxico

Luena — Cent dix-huit personnes sont mortes dans la province de Moxico, dont vingt-quatre suicides, de janvier à novembre de cette année, victimes d'incendies, de suicides, d'attaques d'alligators et de décharges électriques.

Intervenant dimanche lors de la journée nationale du pompier angolais, le commandant provincial, Miguel Bernardo António a indiqué que le tableau de bord de la situation opérationnelle de la province en matière d'incendies et de calamités était préoccupant, marqué par l'enregistrement de 366 incidents et 264 victimes, dont 118 mortelles.

Au cours de la période considérée, le responsable a souligné un registre de 129 incendies, dont 38 d'importance moyenne et 91 d'importance mineure, 156 accidents de la route, 29 noyades, 24 suicides et 13 décharges électriques.

Il a indiqué que les principales causes des incendies étaient les courts-circuits (64), les feux ouverts (31), les négligences (10) et les fuites de gaz (3) qui ont entraîné des dommages matériels évalués à 212660 kwanzas.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Le travail que nous accomplissons tous les jours exige du courage, de la discipline et un esprit de sacrifice, chaque issue opérationnelle est un défi qui teste notre promptitude, notre formation et notre engagement envers le citoyen", a-t-il exalté, en encourageant la corporation à poursuivre fermement sa mission.

En se référant au slogan "Pompiers d'Angola pour les 50 ans : toujours prêts, protégeant des vies, servant avec honneur et patriotisme", il a affirmé qu'il renforçait le lien entre la souveraineté conquise et le rôle fondamental que jouent les pompiers dans la consolidation de la paix, la sécurité humaine et la construction d'un Angola résilient.

L'événement a été marqué par la remise de certificats de mérite aux membres du personnel qui se sont le plus distingués au cours de cette année.

« Le 30 novembre, journée nationale des pompiers, est consacrée à l'exaltation de la bravoure et de la détermination d'un groupe d'excellents pompiers qui, en 1981, ont affronté et maîtrisé un incendie de grande ampleur survenu dans la raffinerie de Luanda. »