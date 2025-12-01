Angola: La reine Nhakatolo plaide pour des mesures visant à éliminer les violences faites aux femmes

Luena — La reine Nhakatolo Ngambo, souveraine de la tribu Luvale, a plaidé vendredi pour un renforcement des actions et des politiques publiques destinées à éliminer les violences faites aux femmes au sein des familles.

Selon l'autorité traditionnelle, les cas de violence à l'encontre des femmes restent fréquents, une situation qui met de nombreuses vies en danger.

Elle a déploré les violences sexuelles, les homicides et les mariages précoces dont ce groupe est encore victime, tant en milieu urbain que rural.

Nhakatolo a demandé l'intervention du gouvernement pour endiguer ces fléaux.

« Des mesures sévères s'imposent contre les agresseurs », a déclaré la souveraine de 81 ans, originaire de la commune de Cavungo, dans la province de Moxico-Leste, qui a accédé au trône le 16 juillet 2023.

Selon les données du Bureau provincial d'action sociale, de la famille et de l'égalité des genres de Moxico, 106 cas de violence domestique ont été enregistrés de janvier à octobre de cette année, soit 116 de moins qu'à la même période l'an dernier.

Durant cette période, 97 cas ont été résolus et neuf ont été portés devant le tribunal de district de Moxico.