Angola: La reine Nhakatolo plaide pour des mesures visant à éliminer les violences faites aux femmes

29 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MT/TC/YD/SB

Luena — La reine Nhakatolo Ngambo, souveraine de la tribu Luvale, a plaidé vendredi pour un renforcement des actions et des politiques publiques destinées à éliminer les violences faites aux femmes au sein des familles.

Selon l'autorité traditionnelle, les cas de violence à l'encontre des femmes restent fréquents, une situation qui met de nombreuses vies en danger.

Elle a déploré les violences sexuelles, les homicides et les mariages précoces dont ce groupe est encore victime, tant en milieu urbain que rural.

Nhakatolo a demandé l'intervention du gouvernement pour endiguer ces fléaux.

« Des mesures sévères s'imposent contre les agresseurs », a déclaré la souveraine de 81 ans, originaire de la commune de Cavungo, dans la province de Moxico-Leste, qui a accédé au trône le 16 juillet 2023.

Selon les données du Bureau provincial d'action sociale, de la famille et de l'égalité des genres de Moxico, 106 cas de violence domestique ont été enregistrés de janvier à octobre de cette année, soit 116 de moins qu'à la même période l'an dernier.

Durant cette période, 97 cas ont été résolus et neuf ont été portés devant le tribunal de district de Moxico.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.