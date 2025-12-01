Angola: Le ministre plaide pour une meilleure reconnaissance des pompiers

29 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par SJ/OHA/SB

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, a plaidé vendredi à Luanda pour une meilleure reconnaissance du personnel du Service de Protection et des Pompiers (SPCB), notamment par la formation continue et l'amélioration de leurs conditions de travail.

S'exprimant lors de la cérémonie de promotion de huit membres du personnel du SPCB, le ministre a assuré que des efforts importants étaient déployés pour corriger les incohérences qui subsistent au sein du SPCB en matière de promotion et de classification du personnel.

Il a souligné que des mesures étaient en cours d'élaboration concernant le statut salarial des organismes relevant du ministère de l'Intérieur.

Selon le gouvernant, un programme est en cours d'acquisition de ressources techniques et opérationnelles, d'équipements de protection individuelle et de modernisation des infrastructures, en particulier des casernes provinciales et municipales.

S'adressant aux pompiers promus, Manuel Homem les a exhortés à poursuivre leur engagement à sauver des vies, principe fondamental qui caractérise leur activité et garantit les droits fondamentaux des citoyens.

Il a également demandé une attention accrue aux actions visant à renforcer le travail du Service de Protection civile et des Pompers (SPCB).

Le ministre Manuel Homem a nommé et promu Marcelino Cariço André Pintinho au grade de commissaire adjoint aux pompiers, ainsi que les chefs de service Benvindo Miala Mateus, Irene Raquel Galiano Novais, Faustino Chitembo Minguês, Sandra Marisa de Sousa Alcochete, Wilson Leandro Chitembo Baptista et Félix Luciano Domingos.

Quintino Graciano a également été promu et nommé au grade de délégué aux pompiers, et Zito Magalhães Castro, commissaire adjoint aux pompiers.

Le Service de protection civile et Pompiers (SPCB) est un organisme dont la mission principale est d'assurer la protection civile, la prévention et la lutte contre les incendies, les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que l'assistance publique en Angola.

Le SPCB est un organisme placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur (MININT), qui fait partie du système de défense et de sécurité angolais. Sa mission comprend notamment la prévention et la lutte contre les catastrophes, les opérations de recherche et de sauvetage.

Lire l'article original sur ANGOP.

