Ile Maurice: Adrien Duval ciblé, le PMSD réagit

30 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
press conference Par Nishka Mohitram

Le déroulement de la séance parlementaire de mardi dernier a occupé une grande partie de la conférence de presse du Parti Mauricien Social Démocrate (PMSD) d'hier. Pour les dirigeants du parti, les échanges visant Adrien Duval - alors seul membre de l'opposition présent en Chambre - ont dépassé les limites du débat démocratique. Ils dénoncent une attitude «agressive», «disproportionnée» et révélatrice d'une «dérive inquiétante» du climat parlementaire.

Outre les critiques récurrentes sur le tempérament de Paul Bérenger, jugé inacceptable et agressif, les intervenants ont détaillé le déroulement de la séance. Patrice Armance, l'un des principaux intervenants, n'a pas mâché ses mots. Il a accusé plusieurs membres du gouvernement d'entretenir «une arrogance du pouvoir» et de nourrir «une haine acharnée envers un député de l'opposition». Selon lui, certains ministres «provoquent intentionnellement» leurs adversaires politiques, allant jusqu'à qualifier l'attitude du numéro 3 du gouvernement, Shakeel Mohamed, de «théâtrale» et «indigne du niveau parlementaire».

Aurore Perraud a fait un parallèle avec le phénomène du bullying qui prend de l'ampleur dans les écoles mauriciennes: «Comment dénoncer le bullying à l'école quand il commence dans l'hémicycle ?» L'ancienne ministre a insisté sur l'image renvoyée à la population, notamment aux jeunes. Elle estime que cette scène parlementaire témoigne d'«une frustration accumulée depuis un an» et d'un Parlement qui «n'a jamais été autant rabaissé».

Olivier Barbe et Mahmad Khodabaccus ont également pris la parole pour défendre Adrien Duval. «Ils nous empêchent d'exprimer la voix de ceux qui nous ont élus», ont-ils déclaré, tout en rappelant que l'opposition représente «plus d'un millier de Mauriciens». Les intervenants s'accordent pour dire que, malgré sa majorité écrasante, le gouvernement devrait faire preuve de retenue et de respect envers l'opposition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au moment des questions-réponses, les membres du PMSD ont aussi abordé d'autres sujets nationaux, notamment la réforme électorale, le coût de la vie et l'organisation du Festival Kreol. Sur ce dernier point, Mahmad Khodabaccus s'est dit «déçu» d'une édition qu'il juge «au rabais». «On ne célèbre plus la créolité : on organise une imitation, pas à la hauteur», a-t-il lancé.

Concernant la réforme électorale, il accuse le gouvernement de «jouer la montre» : «Nous ne pouvons pas travailler sur des réformes fantômes.» Selon lui, la population «n'accorde plus sa confiance» et «le bluff du changement est terminé».

En conclusion, le PMSD estime que les événements de mardi traduisent un climat politique qui se dégrade. Le parti appelle à un fonctionnement parlementaire «digne», capable d'accueillir la contradiction sans sombrer dans «la violence verbale» ou «l'acharnement orchestré». Les dirigeants appellent également la présidente de l'Assemblée à «se ressaisir». Selon eux, Adrien Duval s'est retrouvé isolé face à des attaques répétées, ce qui, disent-ils, «porte atteinte à la dignité du Parlement».

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.