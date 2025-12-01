Ile Maurice: Une plainte pour vol déposée au poste de police d'Eau-Coulée

30 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une Curepipienne a signalé aux autorités la disparition de sa voiture, une Renault Kwid grise, dans des circonstances assez inhabituelles. Selon sa déposition, le véhicule aurait été confié à un mécanicien de la région en juin dernier pour des réparations. Depuis, chaque tentative d'obtenir des informations sur l'avancement des travaux se serait soldée par des excuses et reports répétés.

Le 25 novembre, la propriétaire a appris que sa voiture était dans un garage à Eau-Coulée. Elle l'a alors fait remorquer jusqu'à son domicile, tout en constatant que le mécanicien détenait toujours la clé de contact. Deux jours plus tard, en rentrant chez elle vers 17 heures, elle a constaté que la voiture avait de nouveau disparu.

Des voisins lui auraient indiqué que le mécanicien serait venu récupérer le véhicule. En se rendant au domicile de ce dernier, elle a retrouvé la voiture garée sous un auvent, mais n'a pu rencontrer ni le mécanicien ni la propriétaire des lieux. La plaignante affirme avoir tenté à plusieurs reprises de contacter le mécanicien, sans succès. La voiture est estimée à Rs 200 000 et elle est assurée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des policiers se sont rendus sur place dans la soirée du 27 novembre. Ils ont constaté que le véhicule était bien stationné sous clé, mais que le domicile de la plaignante et celui du mécanicien étaient fermés et plongés dans le noir.

Faute de pouvoir joindre la plaignante - qui n'avait pas laissé de coordonnées complètes - les enquêteurs ont noté une ambiguïté sur la nature réelle de l'affaire. L'enquête se poursuit et ils attendent désormais la confirmation du propriétaire légal du véhicule, soit le conjoint de la plaignante, afin de déterminer s'il s'agit d'un véritable vol ou d'un différend entre particuliers.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.