Ile Maurice: Une plainte pour vol déposée au poste de police d'Eau-Coulée

Une Curepipienne a signalé aux autorités la disparition de sa voiture, une Renault Kwid grise, dans des circonstances assez inhabituelles. Selon sa déposition, le véhicule aurait été confié à un mécanicien de la région en juin dernier pour des réparations. Depuis, chaque tentative d'obtenir des informations sur l'avancement des travaux se serait soldée par des excuses et reports répétés.

Le 25 novembre, la propriétaire a appris que sa voiture était dans un garage à Eau-Coulée. Elle l'a alors fait remorquer jusqu'à son domicile, tout en constatant que le mécanicien détenait toujours la clé de contact. Deux jours plus tard, en rentrant chez elle vers 17 heures, elle a constaté que la voiture avait de nouveau disparu.

Des voisins lui auraient indiqué que le mécanicien serait venu récupérer le véhicule. En se rendant au domicile de ce dernier, elle a retrouvé la voiture garée sous un auvent, mais n'a pu rencontrer ni le mécanicien ni la propriétaire des lieux. La plaignante affirme avoir tenté à plusieurs reprises de contacter le mécanicien, sans succès. La voiture est estimée à Rs 200 000 et elle est assurée.

Des policiers se sont rendus sur place dans la soirée du 27 novembre. Ils ont constaté que le véhicule était bien stationné sous clé, mais que le domicile de la plaignante et celui du mécanicien étaient fermés et plongés dans le noir.

Faute de pouvoir joindre la plaignante - qui n'avait pas laissé de coordonnées complètes - les enquêteurs ont noté une ambiguïté sur la nature réelle de l'affaire. L'enquête se poursuit et ils attendent désormais la confirmation du propriétaire légal du véhicule, soit le conjoint de la plaignante, afin de déterminer s'il s'agit d'un véritable vol ou d'un différend entre particuliers.