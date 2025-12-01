Ile Maurice: Haltérophilie - Donovan Madanamoothoo et Blene Pama en première ligne

Maurice alignera deux haltérophiles aux prochains Jeux africains de la jeunesse en Angola : Donovan Madanamoothoo dans la catégorie des 88 kg et Blene Pama chez les 60 kg. Le duo, encadré par le coach Jonathan Coret, constitue la délégation mauricienne en haltérophilie. Selon l'entraîneur, la préparation s'est déroulée conformément au plan et les derniers ajustements techniques sont en cours afin d'arriver en pleine forme à la compétition.

Jonathan Coret se dit confiant. Après avoir supervisé la fin de la période scolaire de ses protégés, il a pu recentrer le travail sur l'entraînement spécifique. «La préparation s'est bien passée. Les deux athlètes ont terminé leurs examens et ils ont pu se consacrer davantage à l'entraînement», explique-t-il. Connaissant déjà plusieurs concurrents pour l'Angola -- certains ayant participé récemment aux Championnats d'Afrique -- le staff mauricien affine les révisions techniques dans les semaines précédant l'événement. L'objectif est clair : garantir que les deux représentants soient physiquement et mentalement prêts à l'arrivée.

Sur le plan des ambitions, Jonathan Coret évoque des perspectives de médailles tout en restant pragmatique. «Il faudra connaître les entrées et les récentes performances des participants. C'est à partir de là que l'on pourra avoir une indication de la couleur des médailles», nuance-t-il. L'évaluation des charges d'entrée des adversaires et de leurs résultats récents déterminera la stratégie de passage en compétition.

Donovan Madanamoothoo arrive en Angola avec une série de performances internationales notables cette année. En août, il s'était illustré aux Jeux de la CJSOI aux Seychelles où il a dominé la catégorie des plus de 81 kg, remportant l'or devant le Réunionnais Nathan Gonneau. Malgré une participation réduite, Madanamoothoo a cherché à maximiser sa performance en réalisant 90 kg à l'arraché et 115 kg à l'épaulé-jeté, pour un total olympique de 205 kg. Peu après, il a confirmé son niveau aux Championnats d'Afrique chez les cadets (-88 kg) en décrochant trois médailles d'argent : 103 kg à l'arraché, 131 kg à l'épaulé-jeté, et un total de 234 kg. Ces résultats témoignent d'une progression et d'une capacité à performer sur plusieurs échéances internationales dans la même saison.

Encadrement familial

Blene Pama, pour sa part, a montré de la combativité et de l'adaptabilité. Après un régime et un passage dans une nouvelle catégorie de poids, il a fait preuve d'un bon état d'esprit lors des Jeux de la CJSOI selon Jonathan Coret. Son évolution et sa volonté de s'aligner sur une catégorie mieux adaptée laissent entrevoir des marges de progression intéressantes pour la compétition en Angola, souligne le technicien.

Le rôle familial dans l'encadrement de Donovan est également mis en avant par Jonathan Coret : «Donovan est très bien encadré. Il a son papa et ses frères pour l'aider. Il doit garder la tête sur les épaules et je lui souhaite de réaliser encore de belles performances.»

Pour Jonathan Coret, cette mission en Angola sera sa deuxième sortie sur la scène internationale en tant que technicien. Il confie avoir gagné en expérience et en sérénité : «J'ai appris à mieux connaître et à comprendre les athlètes. À l'approche de la compétition, je suis très positif quant à l'issue de la compétition. Aux Jeux de la CJSOI, j'ai dû gérer un plus grand groupe. Là, il n'y a que deux athlètes. Je pense que ce sera moins compliqué.»

L'Angola entre dans l'histoire en accueillant pour la première fois les Jeux africains de la jeunesse. Cette compétition continentale multisports majeure, destinée aux jeunes athlètes africains âgés de 14 à 17 ans, se déroulera du 10 au 20 décembre 2025. 33 disciplines sont inscrites au programme.