Ile Maurice: Nouvelles normes pour les chauffe-eaux à gaz

Nos foyers peuvent parfois devenir des lieux dangereux, ce qui est préoccupant, surtout avec des appareils que nous utilisons quotidiennement. Le chauffe-eau à gaz, très prisé pour son efficacité, peut présenter des risques sérieux s'il n'est pas correctement installé, entretenu ou utilisé.

Une ventilation inadéquate peut entraîner l'accumulation de monoxyde de carbone, exposant les occupants à un risque d'asphyxie. Ces incidents surviennent plus souvent en hiver, lorsque la demande en eau chaude est plus élevée.

Plusieurs incidents récents en témoignent. Entre autres, au mois de juillet, une jeune femme a perdu connaissance dans sa salle de bain à cause d'un chauffe-eau à gaz mal ventilé, et a été sauvée grâce à l'intervention rapide de sa soeur. Dans un autre cas, un adolescent de 16 ans est mort sous la douche pour des raisons similaires.

Face à ces drames, le ministère du Commerce souhaite renforcer les mesures de sécurité concernant les chauffe-eaux à gaz. C'est dans ce contexte que le Consumer Protection (Safety Requirements) (Amendment) Regulations 2025 a été approuvé au conseil des ministres.

Il stipule qu'aucun chauffe-eau à gaz ne pourra être vendu sans tuyau d'évacuation des gaz pour la ventilation extérieure, sans détecteur de monoxyde de carbone, et sans instructions claires en anglais et en français assortis d'un avertissement de sécurité visible sur l'emballage dans les deux langues.

Tous les chauffe-eaux à gaz commercialisés devront respecter la norme MS EN 26, qui définit les critères techniques et de sécurité applicables à ces appareils. Cette obligation entrera en vigueur six mois après la publication des règlements, afin de laisser aux parties prenantes le temps de se procurer des appareils conformes et d'obtenir les certifications nécessaires.