Ile Maurice: Étude de faisabilité pour localiser un circuit dédié

Dans le cadre des efforts déployés pour la mise en oeuvre du système de permis à points, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a tenu une réunion de travail le mercredi 26 novembre à Port-Louis. Cette réunion a rassemblé les parties prenantes et les équipes techniques de son ministère et de celui de la Jeunesse et des Sports afin de poursuivre les discussions sur la création d'un circuit dédié aux rallyes moto à Maurice.

Le ministre Mahomed a annoncé que cette initiative était motivée par les demandes des amateurs de sports mécaniques, soulignant l'engagement pris dans le budget 2025-26 de développer une infrastructure dédiée. Cette initiative vise à faciliter l'organisation d'événements motocyclistes sûrs et contrôlés et à lutter contre les courses illégales dans les rues. Avec l'introduction du permis à points, les contrevenants risquent d'accumuler 6 à 8 points de pénalité, ce qui représente une part importante du total de points (15) du permis de conduire.

Une étude de faisabilité sera ainsi menée pour déterminer l'emplacement approprié pour un circuit de rallye, en mettant l'accent sur la sécurité et les attentes des utilisateurs. Elle devrait être achevée dans un an. Le circuit prévu, qui comprendra des installations pour karting, moto et cyclisme, pourra également servir à la police pour les entraînements et les examens de conduite. Entretemps, le comité a proposé de refaire la surface du parking du stade Anjalay afin d'offrir un espace d'entraînement sûr aux amateurs.