Ile Maurice: PMQT - La lutte contre les criminels en col blanc à l'ordre du jour

La séance du mardi 2 décembre au Parlement s'annonce dense, au vu du nombre questions au Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, et aux membres du gouvernement. Une vingtaine figure à l'agenda du Prime Minister's Question Time (PMQT), alors que les backbenchers ont soumis environ 45 questions pour les ministres. La séance sera égale- ment marquée par la présentation, en première lecture, du Road Traffic (Amendment) Bill, et l'examen en deuxième lecture du Law Practitioners (Disciplinary Proceedings) Bill, qui serait soumis au vote le même jour.

Le premier bloc sera consacré au PMQT. Le député indépendant Franco Quirin ouvrira le bal en interrogeant le PM sur la Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd. Il souhaite connaître la composition du conseil d'administration, les salaires et allocations des membres, ainsi que les responsabilités de l'entité dans la gestion et la modernisation du Champ-deMars. Il demande aussi des précisions sur les frais imposés au MTC Jockey Club pour les courses de 2025 et les autres coûts facturés aux opérateurs sur le site dans le contexte des réformes de l'industrie hippique.

Ashley Ramdass souhaite connaître les raisons et la date de la fermeture du bureau d'état civil d'Old Grand Port et si une réouverture est envisagée. Francisco François, député de Rodrigues, interrogera le PM sur l'antenne de la Financial Crimes Commission (FCC) à Camp-du-Roi, la composition du personnel, les équipements disponibles, sa capacité opérationnelle à traiter les plaintes dans un délai raisonnable et les données sur les cas complétés à ce jour. Nitish Beejan s'intéresse lui aux honoraires, allocations et avantages accordés à un avocat identifié comme R. Y. entre 2017 et 2025. Il demande le détail des montants versés pour des services juridiques à divers ministères, organismes parapublics et compagnies d'État.

Franco Quirin reviendra avec une question, cette fois liée à la baisse du seuil d'enregistrement obligatoire à la TVA pour les entreprises réalisant plus de Rs 3 millions de chiffre d'affaires, mesure annoncée dans le Budget 2025-26. Il souhaite savoir si le PM envisage une amnistie sur les pénalités afin d'encourager les petites entreprises et entrepreneurs à effectuer correctement leur première déclaration.

Le député Khushal Lobine interpellera Navin Ramgoolam sur la Cargo Handling Corporation et d'éventuelles plaintes de retards dans la livraison de conteneurs aux importateurs. Il voudrait des explications sur l'ampleur du problème et ses causes éventuelles. Dr Farhad Aumeer posera deux questions successives au PM. La première porte sur les accidents routiers impliquant des conducteurs sous influence d'alcool, de drogues ou sans permis valide ces trois dernières années.

Il souhaite obtenir le nombre de cas, les victimes décédées et le nombre de véhicules concernés - loués en tant que contract cars ou illégalement. Sa deuxième question concerne les éventuels criminels financiers et suspects arrêtés sous des charges provisoires depuis novembre 2024, avec la liste des charges retenues, le nombre de suspects ayant nécessité des soins médicaux, ceux ayant obtenu la liberté provisoire pendant leur traitement et ceux placés en cellule.

Le député Roshan Jhummun interrogera le PM sur Silver Bank Ltd., dont les frais versés à Grant Thornton, à un individu nommé A. K. G. et à d'autres conservateurs depuis février 2024, ainsi que sur les prêts toxiques récupérés à ce jour. Enfin, le whip de l'opposition, Adrien Duval, demandera au PM une mise à jour du projet de partenariat stratégique entre Air Mauritius et Qatar Airways, dossier qui suscite un intérêt public considérable.

Après le PMQT, la séance se poursuivra avec des questions adressées cette fois aux ministres. Ludovic Caserne interrogera le ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation (TCI), Avinash Ramtohul, sur le nombre d'utilisateurs enregistrés sur la plateforme MauPass, les mesures visant à augmenter le taux d'inscription et la possibilité d'un enregistrement automatique des jeunes à l'obtention de leur carte d'identité.

La députée Babita Thannoo sollicitera le ministre du Logement, Shakeel Mohamed, sur les logements menacés par des glissements de terrain entre 2019 et 2024 ; le nombre de foyers ayant reçu un ordre d'évacuation et les mesures prévues pour la saison cyclonique 2025-26.

Adrien Duval s'intéressera au financement gouvernemental pour la construction d'un centre culturel tamoul au Réduit Triangle, suivant une promesse électorale de l'Alliance du changement. Kaviraj Rookny interrogera Avinash Ramtohul sur le programme d'accès gratuit à Internet pour les familles du Registre social, dont le nombre de bénéficiaires, les coûts engagés et le calendrier de déploiement complet.

Babita Thannoo demandera au ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, si son ministère examine l'idée d'imposer un plafond de profits sur les systèmes de collecte d'eau de pluie et d'introduire des dispositifs adaptés dans les institutions publiques.

Arvin Babajee demandera au ministre des TCI si le gouvernement envisage un régulateur indépendant de la sécurité en ligne et l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Franco Quirin interrogera le ministre de la Jeunesse et des Sports sur l'homologation des stades New George V et Anjalay.

Anabelle Savabaddy questionnera le ministre des Infrastructure nationales, Ajay Gunness, sur le traitement des permis de construction envoyés à la Land Drainage Authority. Rubna Daureeawo sollicitera l'Attorney General, Gavin Glover, sur les mesures visant à positionner Maurice comme un hub d'arbitrage international. Enfin, la

chief whip, Stéphanie Anquetil, demandera des précisions à la ministre du Bien-être de la Famille, Arianne Navarre-Marie, sur la capacité d'accueil et la conformité réglementaire du shelter L'Oiseau du Paradis.