Afrique: Six pays africains prennent part à la Coupe arabe de la FIFA, à partir de ce lundi

1 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Six pays africains prennent à la onzième édition de la Coupe arabe de la FIFA au Qatar, à partir de ce lundi, une compétition à laquelle participent seize pays au total.

L'Algérie, la tenante du titre, le Maroc, vainqueur de l'avant-dernière édition, la Tunisie, vice-championne en titre, et l'Egypte, quatrième lors de la dernière édition, sont les pays africains participant à cette compétition, avec les Comores et le Soudan.

La finale de la Coupe arabe de la FIFA Qatar 2025 est prévue le 18 décembre prochain, coïncidant avec la fête nationale du Qatar.

La Coupe arabe de la FIFA est organisée pour la deuxième fois d'affilée au Qatar, sous l'égide de la Fédération internationale de football.

En 2021, le tournoi a servi de test pour les infrastructures qataries en vue de la Coupe du monde 2022.

La FIFA avait alors attribué l'organisation des trois prochaines éditions à Doha jusqu'en 2033.

Avec une dotation record de plus de 36,5 millions de dollars, le Qatar veut positionner le tournoi au rang des grandes compétitions internationales.

Voici les poules :

Groupe A : Qatar, Tunisie, Syrie, Palestine

Groupe B : Maroc, Arabie saoudite, Oman, Comores

Groupe C : Égypte, Jordanie, Émirats Arabes Unis, Koweït

Groupe D : Algérie, Irak, Bahreïn, Soudan

