Cote d'Ivoire: Yopougon - Le concert de remerciement au président Ouattara mué au lancement des législatives

La coordination régionale du Rhdp à Yopougon a organisé, le samedi 29 novembre 2025, à la place Ficgayo, un concert de remerciement au président, Alassane Ouattara pour sa réélection le 25 octobre. L'événement, a rassemblé un grand monde. Il a marqué également l'ouverture de la mobilisation pour les législatives du 27 décembre.

Des chefs de communautés ont associé leur image à l'initiative. Sur scène, plusieurs artistes ivoiriens, se sont relayés. Le moment fort, fut la réconciliation de Debordo et DJ Kerozen, deux artistes du coupé décalé. C'était en présence du maire de Yopougon, Adama Bictogo.

Le maire Adama Bictogo, également directeur régional de campagne, a salué la participation de la population. Il a rappelé le score de 89,70 % obtenu par le président Ouattara dans la commune lors du scrutin présidentiel.

S'adressant à la foule, il a transmis un message du chef de l'État et assuré que ce concert constitut une étape dans la continuité de la mobilisation politique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà du remerciement, le premier magistrat de la commune a orienté son message vers les législatives. Il a invité les militants à s'engager pour permettre au Rhdp de renforcer sa majorité et d'accompagner le programme 2025-2030 annoncé par le président.