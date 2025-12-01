Cote d'Ivoire: Législatives à Abobo - La liste des candidats du Rhdp présentée à la communauté musulmane

Le centre culturel d'Abobo a fait salle pleine ce samedi 29 novembre 2025, à l'occasion de la présentation des candidats Rhdp que sont Téné Birahima Ouattara, tête de liste, Yéo Kolotioloma, Ouattara Brahima, Traoré Maïmouna épouse Touré, Yao épouse Beugré Gnamien et Sidibé Daouda à la communauté musulmane de la commune.

C'est le coordonnateur adjoint Koné Siaka, au nom de Kandia Camara, directrice régionale de campagne du Rhdp aux législatives qui a présenté officiellement la liste des candidats du Rhdp aux premiers responsables du Cosim, Codis, Majilis, la Communauté Cheick Sarba et à la Cofedci.

Après, la présentation des six candidats de la liste Rhdp ainsi que leurs suppléants, le ministre d'État, ministre de la Défense et tête de liste Téné Ibrahima Ouattara a remercié la communauté musulmane pour ses prières, ses bénédictions et son accompagnement constant, qui contribuent à maintenir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire.

Il a, au nom du Rhdp, sollicité le suffrage des populations en vue des prochaines échéances électorales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le porte-parole des communautés musulmanes, l'Imam Koné Bakary a, pour sa part, salué la considération du ministre et de sa délégation pour les populations d'Abobo. Il a adressé des bénédictions à l'ensemble des candidats et réaffirmé l'adhésion de la communauté d'Abobo à la dynamique du Chef de l'Etat.