Cote d'Ivoire: Program for leadership development - 73 impétrants reçoivent leurs diplômes

MDE business school a organisé le samedi 29 novembre 2025$, à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan hôtel Ivoire, sa cérémonie de remise de diplômes à la 11e promotion de son Program for leadership development (Pld).

Soixante et treize (73) impétrants, dont 24 femmes tous des responsables et chefs d'entreprises ont reçu leurs diplômes à l'issue de neuf mois de formation théorique et pratique.

Le président du conseil d'administration de l'établissement, Me Ernest Oulaye, a rappelé que l'objectif est de participer au développement des personnes, des entreprises et des nations par la formation à travers divers programmes orientés vers les secteurs public et privé. « Le Pld qui nous rassemble ce matin, est l'un de ces programmes qui a vu le jour en 2025 avec la participation d'une trentaine d'auditeurs cette année-là. Aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir 73 cadres qui vont recevoir leurs parchemins », s'est-il réjoui.

C'est pourquoi il a salué les impétrants de cette promotion qui ont choisi le programme de transformation personnelle qui fait d'eux des cadres davantage compétents, serviables et vertueux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le directeur général adjoint de dette école, Guillaume Fandjinou, le développement passe nécessairement par un changement. « Nous avons un monde à changer et pour y arriver, il nous faut nouer des partenariats stratégiques forts », fait-il observer, félicitant les impétrants pour les efforts consentis durant les neuf mois de formation.

« Bâtissez des ponts entre les hommes et non des murs. Agissez avec intégrité, empathie et humilité. Traitez ceux que vous dirigez avec respect. N'oubliez pas de tenir les portes de vos bureaux et de vos maisons ouvertes. Saisissez chaque occasion de créer un but et un sens dans votre vie et pour les autres. Travaillez toujours avec un engagement total et avec humilité pour satisfaire le nobles causes de l'humanité », a-t-il conseillé.

Le président de cette 11e promotion, Wilfried Kouakou, a remercié les encadreurs et le corps enseignants pour leur avoir inculquer le savoir.« Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une fin de formation, nous célébrons une transformation profonde, une élévation intérieure, un renouvellement du regard posé sur le monde », a-t-il déclaré.