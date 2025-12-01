Cote d'Ivoire: Journée d'excellence à Manadoun - Les meilleurs élèves récompensés, plus de 200 kits scolaires distribués

L'Association des cadres de Manadoun (ACM) a procédé, le mercredi 26 novembre 2025, à une cérémonie officielle de distinction des meilleurs élèves, couplée à la remise de kits scolaires, à l'École primaire publique (EPP) de la localité. L'édition 2025 s'est tenue autour du thème « Le mérite, moteur du développement local », en présence des autorités administratives et éducatives.

Grâce à l'appui de la Fondation Children of Africa, pilotée par la Première dame Dominique Ouattara, plus de 200 kits scolaires ont été distribués aux élèves de Manadoun et des villages environnants. Cette action vise à promouvoir l'excellence scolaire et à encourager l'émergence d'une élite locale.

Dans son intervention, le président de l'ACM, Bourifing Doumbia, a rappelé la portée historique de l'initiative.

Il a souligné que depuis l'ouverture de l'établissement en 1968, aucune cérémonie de récompense n'avait été organisée pour valoriser les efforts des apprenants.

« À travers cette journée, nous souhaitons insuffler aux élèves le goût du travail bien fait et stimuler les générations futures », a-t-il indiqué.

Représentant l'Inspectrice de l'Enseignement primaire et préscolaire de Kaniasso, Alassane Traoré a salué l'engagement de l'ACM et a exhorté les parents d'élèves à renforcer leur implication dans le suivi scolaire de leurs enfants, condition essentielle, selon lui, pour l'amélioration durable des performances éducatives.

La cérémonie, placée sous le parrainage du 3e vice-président du Conseil régional du Folon, Doumbia Amadou, a été marquée par un fort engagement communautaire et s'inscrit dans la dynamique régionale de promotion de l'éducation comme levier de développement.