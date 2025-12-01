Afrique de l'Ouest: Les deux piliers de l'ambition logistique du Togo

1 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Dans sa stratégie de devenir un hub logistique majeur en Afrique de l'Ouest, le Togo mise sur deux infrastructures clés : le Port autonome de Lomé (PAL) et l'Aéroport international Gnassingbé Eyadema (AIGE), rappelle Togo matin paru lundi.

Le PAL s'impose depuis plusieurs années comme l'un des ports les plus performants du Golfe de Guinée.

Sur le volet aérien, l'AIGE connaît une modernisation progressive et une augmentation de son trafic.

Au-delà des infrastructures, Togo Matin note que cette stratégie contribue à diversifier l'économie, à attirer des investisseurs étrangers, à créer de l'emploi dans les services logistiques et à renforcer l'image du Togo comme plateforme fiable et stable

