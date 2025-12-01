Burkina Faso: Foire internationale du livre de Ouagadougou - Des best-sellers américains à l'exposition

30 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Nadège Yameogo

Le Centre américain de l'Ambassade des Etats-Unis propose divers ouvrages dont des best-sellers américains à la 18ème édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO)

C'est le Centre américain de l'Ambassade des Etats-Unis en miniature qu'il est donné de voir au stand de l'Ambassade des États-Unis à la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO). Plusieurs best-sellers américains dont « L'art de réussir » de Brian Tracy et « La psychologie de l'argent » de Morgan Housel y sont soigneusement exposés et qui attirent de nombreux visiteurs.

Des ressources en anglais notamment des livres sur comment améliorer son anglais y sont également disponibles. La FILO constitue par ailleurs une opportunité pour le centre de partager ses différentes plateformes d'études. A quelques heures de la fin de la foire, Gérémie Yaldia du Centre américain de l'Ambassade des Etats-Unis se dit satisfait de la tenue d'un tel évènement au Burkina. » C'est un événement majeur dans la promotion de la littérature et dans l'éveil de la pensée critique. C'est un moment fort où tous les professionnels se retrouvent pour commémorer autour du livre et c'est vraiment fabuleux », a-t-il apprécié. Il a surtout salué la mobilisation des élèves qui ont fait massivement le déplacement pour participer à la foire. Il a toutefois regretté la faible participation des étudiants. « Ce sont plus les élèves qui venaient pour visiter les stands. Nous avons eu moins d'étudiants qui sont venus et c'est un peu déplorable. La FILO n'est pas seulement pour les élèves », a-t-il soutenu. Il a souhaité que les prochaines éditions puissent drainer du monde senior notamment les étudiants et les professionnels.

 

