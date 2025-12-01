Congo-Kinshasa: RDC-Serbie - Félix Tshisekedi et Vučić Aleksander s'engagent pour une coopération bilatérale durable !

1 Décembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Au cours de sa visite d'Etat à Belgrade, le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu par son hôte, le Président Aleksander Vučić.

Ils ont discuté des importantes opportunités de développement de la coopération bilatérale dans divers domaines notamment dans le secteur de l'éducation grâce à l'octroi des bourses d'études aux étudiants congolais ; une collaboration axée sur le transfert de technologies, la formation et la modernisation des pratiques agricoles ; un appui à la formation de la Police Nationale Congolaise, et des projets pour le développement d'infrastructures sportives. Ces projets visent à soutenir le développement stratégique de la RDC et à exploiter son potentiel immense.

 

