Depuis sa prise des fonctions, à la tête du Ministère de l'Aménagement du Territoire, dans le cadre du Gouvernement Suminwa II, Jean-Lucien Bussa Tongba ne ménage aucun effort pour impliquer pleinement son secteur dans les efforts visant la transformation nationale et le bien-être durable des populations. Très visionnaire et dynamique, il initie des projets viables et des actions concrètes dans le seul souci de parvenir à contribuer inéluctablement à la matérialisation de la vision politique de Félix Tshisekedi, Président de la République, Chef de l'Etat.

C'est, justement, dans cet esprit de responsabilité et de leadership qu'il accorde désormais une importance ferme à un projet majeur porté par l'Agence Française de Développement : le corridor économique du Kongo Central. Jeudi dernier, en effet, le Ministre Jean-Lucien a, lors d'une rencontre empreinte de sérénité, à Kinshasa, échangé avec le Directeur Général de l'AFD Hervé Conan autour, justement, de ce programme ambitieux qui vient marquer une étape cruciale dans la collaboration entre la France et la RDC.

Après avoir principalement travaillé sur la capitale, l'AFD étend désormais son appui vers les provinces pour impulser une dynamique urbaine rénovée prenant en compte les enjeux socio-économiques locaux. La ville de Boma, au Kongo Central, a été désignée comme la prochaine étape et le cas d'espèce de cette nouvelle approche.

Vers l'attractivité touristique sûre

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La ville de Boma est au centre de l'ambition d'aménagement de l'AFD, qui la considère comme un projet, mieux une ville pilote. Le cœur des actions et des investissements prévus vise à la fois à répondre aux défis urgents et à capitaliser sur le potentiel unique de la ville. Prioritairement, l'AFD s'attaquera à un enjeu majeur : limiter les inondations dans la ville, conférant au projet un rôle crucial dans l'adaptation au changement climatique.

Mais le projet va au-delà, cherchant à améliorer la qualité de services publics et dynamiser la ville de Boma. La vision d'Hervé Conan, discutée avec le ministre Bussa, est de mener des aménagements qui honorent le caractère propre de Boma, notamment son attractivité touristique.

La collaboration avec l'ANAT et l'expertise de l'AFD, ainsi que la résolution de petits points, un détail administratif avec le ministre Jean-Lucien Bussa, sont les conditions sine qua non à la mission que l'AFD lancera sur place en 2026, avec l'objectif de générer des impacts qui puissent se mettre en place à très court terme pour l'amélioration des vies des populations.

Cap sur la transformation nationale

La stratégie d'aménagement du territoire autour de Boma est indissociable des enjeux macro-économiques nationaux.

Hervé Conan a souligné que Boma est idéalement située sur le corridor économique qui est en train de se développer entre Kinshasa et Banana.

Plus encore, la ville se trouve dans la zone où va se positionner le grand projet Inga - le projet hydroélectrique colossal qui doit transformer la capacité énergétique du pays.

Cette position stratégique fait de Boma un nœud d'opportunités économiques que le plan d'aménagement du territoire doit impérativement transcrire et encadrer.

L'objectif est de s'assurer que le développement urbain de Boma ne soit pas pris au dépourvu par le flux d'opportunités économiques et démographiques généré par ces mégaprojets.

La collaboration renforcée entre l'AFD et l'ANAT vise à élaborer des schémas nationaux d'aménagement du territoire et des plans d'aménagement spécifiques au niveau des villes qui seront exemplaires.

Cette discussion entre Conan et Bussa consolide un partenariat vivifiant qui, au-delà de l'amélioration de la qualité de vie, place Boma au centre de la dynamique de développement et de transformation du Kongo-central et de la RDC.