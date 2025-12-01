Ile Maurice: Une édition record au Gymkhana

La 30e édition de la Civil Service Kermesse s'est tenue ce dimanche 30 novembre au Gymkhana à Vacoas, attirant une foule impressionnante venue profiter d'une journée de découverte, de solidarité et de divertissement. Organisé par le ministère de la Fonction publique et des réformes administratives, en collaboration avec le Public Officers' Welfare Council, l'événement a été inauguré par l'arrivée du président de la République, Dharambeer Gokhool, accueilli par le ministre de tutelle, Lutchmanah Raj Peniah, et par la présidente du Public Officers' Welfare Council, Asha Koonjul.

Après l'hymne national et les discours officiels, le président a procédé à une distribution symbolique de cadeaux à dix enfants, avant d'assister à une démonstration remarquée de l'unité canine de la police.

Dès la fin du protocole, le public s'est massé dans les allées de la kermesse où de nombreux stands alimentaires et non-alimentaires proposaient plats typiques, vêtements, artisanat, accessoires et diverses animations. Les bénévoles ont œuvré sans relâche pour servir une affluence constante, sous un soleil généreux qui a contribué à l'ambiance festive de la journée. Parmi les attractions majeures, la présence d'un hélicoptère de la police a captivé petits et grands, qui ont pu monter à bord et échanger avec les équipes spécialisées.

L'après-midi a été marqué par la remise des prix récompensant les meilleurs stands, suivie d'un programme culturel regroupant le Police Band, une danse du dragon, des prestations des centres culturels et des artistes invités. Dans une atmosphère conviviale et familiale, cette 30e édition s'est conclue à 17 heures, saluée comme un franc succès tant par les organisateurs que par les visiteurs, qui ont souligné la richesse de l'événement et son importance dans la valorisation du service public mauricien.

