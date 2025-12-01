Ile Maurice: «La culture est la colonne vertébrale d'une société»

L'auteur Didier Sooben a lancé le mois dernier, au Centre Nelson Mandela à La Tour Koenig, son nouveau projet culturel, l'Agenda mémoriel 2026, un ouvrage grand public qui vulgarise le Code Noir, texte longtemps méconnu, mais pourtant central dans l'histoire de l'esclavage et dans la construction de l'identité mauricienne et, plus largement, de la zone océan Indien.

Revenant sur la portée de ce texte, il a rappelé : «Le Code Noir, promulgué sous Louis XIV, a servi de cadre juridique à l'es- clavage dans les îles françaises.» Abordant la quête identitaire toujours d'actualité, il a souligné l'importance de comprendre d'où l'on vient pour savoir qui l'on est : «Il fut un temps où l'on enfermait les gens dans des codes.»

Pour Didier Sooben, l'Agenda Mémoriel 2026 est un outil d'éducation populaire. Son objectif : rendre accessible une période complexe, souvent réduite à quelques dates, alors qu'elle structure profondément nos identités. «La culture est la colonne vertébrale d'une société. Par méconnaissance, on est trop souvent passé à côté de plein de choses», a-t-il insisté. L'ouvrage rappelle ainsi que, durant des siècles, les vies de milliers de personnes ont été organisées, contrôlées, limitées par un texte «juridique».

L'oeuvre fait écho à un autre projet personnel : son album jeunesse intitulé Gran Nwar, qui combat les clichés associés au mot «noir». Il a expliqué : *«On dit toujours que le Noir est bête, vilain, frustré... Tous ces adjectifs qu'on lui colle depuis trop longtemps. J'ai voulu démontrer que le Noir est intelligent, fort, capable. D'ailleurs, ceux qui sont venus chez nous n'étaient pas des êtres faibles. Je trouve dommage d'avoir fait croire à des gens robustes qu'ils étaient des faibles et de les avoir enfermés dans cette image.» *

L'Agenda mémoriel 2026 est disponible chez Kotpiale, à Rose-Hill, et à la librairie Carnegie, à Curepipe.