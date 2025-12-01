Ile Maurice: La Baraque en pleine remise en service

Le 20 novembre, un Antonov russe a atterri à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), quelques heures avant l'arrivée du président français, Emmanuel Macron, transportant un équipement énergétique. Cette livraison a suscité des questions, notamment sur la nature exacte du matériel et son rôle dans le réseau électrique national. Il s'agissait, en effet, d'un alternateur neuf commandé par Omnicane.

Sollicité à ce propos, Omnicane nous a indiqué que la centrale thermique de La Baraque, située à Savannah, a connu une panne sur une de ses deux tranches de production d'électricité le 18 mars 2025. «Les investigations et diagnostics effectués ont révélé que l'alternateur était abîmé et devait être remplacé. En avril 2025, la commande a été passée au fabriquant basé en France. La fabrication du nouvel alternateur a été terminée début novembre. Vu le poids et la dimension de l'alternateur, nous avons dû avoir recours à un Antonov qui est le seul avion au monde capable de transporter un équipement de cette envergure».

Le montage est actuellement en cours sur le site, et sa mise en service est prévue pour décembre.

Au-delà de cette opération de remplacement, Omnicane s'inscrit aussi dans une démarche de transition énergétique. «En ligne avec la stratégie gouvernementale de promouvoir les énergies renouvelables, nous travaillons afin de transitionner vers 100% de biomasse sur nos deux centrales thermiques. En parallèle, nous ambitionnons de renforcer notre mix de production d'énergie renouvelable en exploitant d'autres sources dont principalement le solaire et l'éolien. Nous construisons actuellement une ferme photovoltaïque de 4,8MW en partenariat avec le Groupe MCB et nous envisageons de concrétiser d'autres projets similaires à l'avenir».