Cote d'Ivoire: Niablé immortalise Nanan Kacou Anini - Un monument pour un chef visionnaire et bâtisseur

Niablé a rendu un vibrant hommage à l'une de ses figures historiques majeures. Le samedi 29 novembre 2025, le conseil municipal a procédé à l'inauguration d'un monument dédié à Nanan Kacou Anini, considéré comme le chef de canton au règne le plus long de l'histoire locale. La cérémonie, organisée sur la Place de la Paix, s'est déroulée en présence du ministre du Tourisme, Siandou Fofana, et du ministre des Affaires étrangères, Léon Kacou Adom.

Dans son allocution, le maire de Niablé, Messou Edouard, a rappelé que Nanan Kacou Anini a dirigé le canton de 1882 à 1931, soit près d'un demi-siècle d'autorité et de leadership. Mais au-delà de la longévité exceptionnelle de son règne, il demeure une référence de travail, de dignité et de résilience, des valeurs transmises aux générations successives et toujours célébrées dans la région.

Retracant son parcours, le maire a fait découvrir au public l'histoire singulière d'un chef visionnaire. Envoyé jadis dans le royaume du Sanwi pour honorer une dette contractée par son oncle, Nanan Addo, Kacou Anini fut contraint de travailler dans une plantation. C'est dans cette région qu'il découvre la culture du café et du cacao, encore inexistante en Côte d'Ivoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Séduit par ces cultures d'avenir, il les apprend, les maîtrise, puis les introduit à son retour à Niablé. Il devient ainsi le premier planteur local de café et de cacao, ouvrant la voie à une prospérité agricole qui fait encore la renommée de la commune, régulièrement distinguée à la Coupe nationale du progrès.

Pour le maire Messou Edouard, la statue inaugurée constitue un rappel fort à la jeunesse : seul le travail demeure garant de dignité, d'honneur et de réussite durable. La cérémonie a également permis de célébrer les valeurs et symboles traditionnels. Un nouvel espace, baptisé « Brise de la Reine-mère », a été aménagé à proximité du monument, en hommage au rôle essentiel de la Reine-mère dans la gouvernance traditionnelle.

En clôture, les nouvelles armoiries de Niablé ont été présentées. Elles retracent l'histoire économique de la commune et mettent en avant l'igname, produit emblématique célébré chaque année lors d'une grande fête communautaire.

Notons que Nanan Kacou Anini, figure patriarcale, a eu une trentaine d'épouses et près de 90 enfants, laissant une descendance nombreuse et influente.